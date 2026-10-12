Υπό έρευνα ο πολυτελής τρόπος ζωής με ολιγάρχες της Αμερικανίδας Πρέσβειρας στην Αθήνα

Υπό έρευνα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα! Εξετάζεται η πολυτελής ζωή του με ολιγάρχες.Σύμφωνα με ηχητικό υλικό που εξέτασε η Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ ταξίδεψε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας τον Ιανουάριο του 2026 με ιδιωτικό αεροπλάνο μαζί με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας Aktor Group.Η πρέσβειρα αναφέρθηκε στον Έξαρχου ως «τον άνθρωπο μου» στην ηχογράφηση.Η εφημερίδα είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Γκίλφοϊλ είχε ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των βαλκανικών χωρών να συνεργαστούν με τον Εξάρχου προκειμένου να υποστηρίξουν τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας.Οι δικηγόροι του ομίλου Aktor αρνήθηκαν τον ισχυρισμό ότι η πρέσβειρα υποστήριξε αθέμιτα τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.Έλληνας εφοπλιστής πλήρωσε τον λογαριασμό της σε πολυτελές ξενοδοχείο στο ΠαρίσιΈνα άλλο άτομο με το οποίο η Γκίλφοϊλ δημιούργησε στενούς δεσμούς ήταν ο Νικόλας Τσάκος, Έλληνας εφοπλιστής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation.Στο ηχητικό απόσπασμα, η πρέσβειρα εξήγησε ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει στο Παρίσι με τον Τσάκο με ιδιωτικό αεροπλάνο.

Η Γκίλφοιλ περιέγραψε τη σχέση του με τον Έλληνα εφοπλιστή ως εξής:«Βλέπω τον Νίκο κάθε μέρα. Πετάω μαζί του στο Παρίσι. Είμαι μαζί του για μια εβδομάδα… Με αγαπάει. Αγάπη μου, πέρασα τα Χριστούγεννα μαζί του. Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Κατάλαβες; Γκστάαντ. Παντού, εννοώ.»Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην Wall Street Journal, ο Τσάκος πλήρωσε επίσης για τη διαμονή της Γκίλφοϊλ στο πολυτελές ξενοδοχείο Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι.Η διαμάχη γύρω από τον πρέσβη εντάθηκε με τις κατηγορίες του Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και δωρητή του Τραμπ.Σύμφωνα με μηνύματα που δημοσίευσε η Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ ζήτησε από τον Ντίτερς να μεταφέρει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας American Express λίγο πριν από τη διαδικασία επικύρωσης της Γερουσίας για τη θέση του πρέσβη.Η εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι σε αντάλλαγμα, η Γκίλφοϊλ προσέφερε πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και βοήθεια στην επίλυση των προσωπικών φορολογικών και νομικών ζητημάτων του δωρητή.Ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.Μια πηγή κοντά στο θέμα, μιλώντας στην Wall Street Journal, δήλωσε ότι ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ διερευνά εάν ο Γκίλφοϊλ έλαβε ακατάλληλα δώρα ή χάρες από επιχειρηματίες.Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, ωστόσο, υποστήριξε ότι η πρέσβειρα συμμορφώθηκε με τις δεοντολογικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης δώρων.Ένας εκπρόσωπος της πρεσβείας υπονόησε ότι οι ισχυρισμοί είχαν ως στόχο να επισκιάσουν το έργο της Ντίτερς στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι κατηγορίες εναντίον της Γκίλφοϊλ προκάλεσαν επίσης ανησυχία εντός της κυβέρνησης Τραμπ.Σύμφωνα με πληροφορίες, ανώτεροι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβειρας από τη θέση της και αναμένεται η απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.«Μόλις το άκουσα. Αυτό είναι απαίσιο», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.Ο Τραμπ, ο οποίος περιέγραψε την Γκίλφοϊλ ως «πάντα πολύ καλό άνθρωπο», είπε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες.Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί θα πρέπει να διερευνηθούν, λέγοντας: «Αυτές είναι κατηγορίες. Ας δούμε ποια είναι η αλήθεια. Και προφανώς, αν συνέβη κάτι κακό, τότε οι άνθρωποι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες».Εξετάζοντας τις επιπτώσεις του σκανδάλου στην Αθήνα, οι New York Times έγραψαν ότι ορισμένοι Έλληνες πολίτες εξέφρασαν ανησυχία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.Μιλώντας στην εφημερίδα, ο Πέτρος Μαλλιαρός δήλωσε: «Η Ελλάδα δεν είναι μεγάλη δύναμη. Πρέπει να τα πάμε καλά με τις ΗΠΑ και με όποιον εκπρόσωπο επιλέξουν να μας στείλουν».Ένας άλλος Έλληνας πολίτης, ο Παύλος Ηλιόπουλος, δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και σχεδόν πάντα πρέπει να προσαρμόζεται στις ΗΠΑ».Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι δεν θα καλέσουν την Γκίλφοϊλ στο υπουργείο για εξηγήσεις, λέγοντας: « Η κλήση ενός πρέσβη και η πιθανή πρόκληση διπλωματικής κρίσης δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό ».