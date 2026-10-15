στα Σεπόλια: Άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα και πετάει κεραμίδια στον δρόμο

Συναγερμός στα Σεπόλια το βράδυ της Πέμπτης (15.10.2026) στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Προποντίδος. Ένας άνδρας έχει ανέβει σε εγκαταλ...

Συναγερμός στα Σεπόλια το βράδυ της Πέμπτης (15.10.2026) στη συμβολή των οδών Ισμήνης και Προποντίδος. Ένας άνδρας έχει ανέβει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και πετά κεραμίδια στον δρόμο. Αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ στο σημείο.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν απειλεί να πέσει από την ταράτσα του κτιρίου στα Σεπόλια, ωστόσο η επικοινωνία που έχει η αστυνομία μαζί του γίνεται μετ’ εμποδίων.Ο άνδρας δεν δείχνει διάθεση να ανταποκριθεί στις προσπάθειες συνεννόησης με τους άνδρες της ΕΛΑΣ, οι οποίοι συνεχίζουν να επικοινωνούν μαζί του.