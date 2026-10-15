Το Ιράν έστειλε μήνυμα στη Χεζμπολάχ: Προετοιμαστείτε τώρα για πόλεμο

Ανώτερες πηγές της Χεζμπολάχ αναφέρουν ότι η Τεχεράνη διέταξε την τρομοκρατική οργάνωση να αυξήσει την ετοιμότητά της για αναζωπύρωση των...

Ανώτερες πηγές της Χεζμπολάχ αναφέρουν ότι η Τεχεράνη διέταξε την τρομοκρατική οργάνωση να αυξήσει την ετοιμότητά της για αναζωπύρωση των μαχών σε ολόκληρη τη περιοχή, περιγράφοντας το μήνυμα του Ιράν ως «επείγον» έως και πανικόβλητο.Το καθεστώς του Ιράν απέστειλε επείγον μήνυμα προς την ηγεσία της Χεζμπολάχ, καλώντας την τρομοκρατική οργάνωση να προετοιμαστεί αμέσως για μια νέα ξεσπάσματος περιφερειακών συγκρούσεων και να θέσει σε ετοιμότητα τα στελέχη της για πιθανή συμμετοχή σε πλήγματα εναντίον στόχων.Ανώτερα στελέχη στην ηγεσία της λιβανέζικης οργάνωσης μεταβίβασαν τις πληροφορίες σε συνομιλίες με αραβικά Μέσα Ενημέρωσης, περιγράφοντας την προσέγγιση του Ιράν ως «επείγουσα» και ακόμη και «πανικόβλητη».Σύμφωνα με πηγές της οργάνωσης, οι Φρουροί της Επανάστασης και η ηγεσία του καθεστώτος στην Τεχεράνη έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αναζωπύρωση των μαχών είναι «ζήτημα του πότε, όχι του αν».Ως εκ τούτου, πιέζουν την τρομοκρατική οργάνωση να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού σε όλα τα μέτωπα, όχι μόνο απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και απέναντι σε Αμερικανούς και άλλους Δυτικούς δρώντες.Σύμφωνα με αναφορές από τον Περσικό Κόλπο, το Ιράν επιθυμεί αυτή τη φορά η Χεζμπολάχ να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις.Σύμφωνα με παράλληλες αναφορές, αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους το Ιράν μετέφερε κονδύλια στους τρομοκράτες που τραυματίστηκαν στην επίθεση με τους βομβητές.Όπως υποστηρίζουν πηγές της Χεζμπολάχ, το καθεστώς της Τεχεράνης κατέβαλε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ενισχύσει την αφοσίωση προς την οργάνωση.