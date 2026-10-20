Δείτε βίντεο: Πωλητής σε κατάστημα στη Νίκαια προσπαθεί να εμποδίσει το πλιάτσικο, διαδηλωτής τον χτυπά πισώπλατα με εναέρια κλωτσιά

Όπως φαίνεται σε βίντεο που συγκέντρωσε περισσότερα από δύο εκατομμύρια προβολές στο Χ ο άνδρας στέκεται σαν «ασπίδα» μπροστά από το κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών του προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω καταστροφές και να εμποδίσει τους διαδηλωτές να εισβάλλουν και να κλέψουν τα προϊόντα του.Το μαγαζί έχει ήδη υποστεί μερικές υλικές ζημιές, καθώς η τζαμαρία φαίνεται να έχει γίνει θρύψαλα. Κάποια στιγμή ένας διαδηλωτής τον πλησιάζει για να του πει κάτι, ο πωλητής τον ακολουθεί προς τα έξω και μόλις γυρίσει την πλάτη του ο κουκουλοφόρος τον κλωτσάει στην πλάτη με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.Στη συνέχεια άλλοι διαδηλωτές του πετάνε αντικείμενα, αλλά εκείνος σηκώνεται. Κάποιοι περαστικοί προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και στέκονται δίπλα του.«Στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω όσα συνέβησαν»«Σε κάποια στιγμή, στάθηκα μπροστά για να εμποδίσω τον κόσμο να μπει, αυτό είναι όλο», είπε ο Πιέρ, ο οποίος δυσκολεύεται ακόμα να περιγράψει με λόγια τα γεγονότα του Σαββάτου. «Δεν μπορώ ακόμη να συνειδητοποιήσω πλήρως όσα συνέβησαν. Ίσως καταφέρω να τα επεξεργαστώ λίγο αργότερα, όταν θα έχει περάσει όλη αυτή η κατάσταση».Ο Πιερ αναφέρει ότι δεν είχε πραγματικά χρόνο να εκτιμήσει την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Με την εκ των υστέρων γνώση, παραδέχεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρεμβληθεί. «Νομίζω ότι δεν έπρεπε να το κάνω, εξάλλου. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Μερικά μαύρα πρόβατα».Ο Πιερ δήλωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν πρόλαβε να αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου και εκ των υστέρων, παραδέχεται ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχε παρεμβληθεί. «Νομίζω ότι τελικά δεν έπρεπε να το κάνω. Ήταν ανοησία. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα».