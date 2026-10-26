ΓΕΣ: Μετεκπαίδευση εφέδρων σε Αυλώνα, Λιτόχωρο και Ρεντίνα

Στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε από 19 έως 24 Οκτωβρίου 2026, μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών στο 1ο Κέν...

































Στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε από 19 έως 24 Οκτωβρίου 2026, μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα.Η εκπαίδευση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΣ, περιέλαβε αντικείμενα πρώτων βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής.Σκοπός, όπως υπογραμμίζεται, ήταν η εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».Δείτε στιγμιότυπα από τη μετεκπαίδευση που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΣ: