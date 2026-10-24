Εθνικός έλεγχος και αποκλειστικά ελληνικός ο πηγαίος κώδικας του συστήματος διοίκησης και ελέγχου των ισραηλινών αντιαεροπορικών σύμφωνα με τον ΥΦΕΘΑ

«Ο πηγαίος κώδικας του συστήματος διοίκησης και ελέγχου που θα αναπτυχθεί για την «Aσπίδα του Αχιλλέα» θα είναι ελληνικός», ανέφερε ο υφυ...





Ο υφυπουργός σημείωσε ότι «ο πηγαίος κώδικας θα είναι ελληνικός, με ισραηλινή μεταφορά τεχνογνωσίας μόνο, με αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο. Θα είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές μας ανάγκες. Θα έχουμε τα πλήρη δικαιώματα, την πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού και του πηγαίου κώδικα που θα αναπτυχθεί. Γεγονός που θα μας επιτρέπει τη λειτουργία, τη συντήρηση, την τροποποίηση και την αναβάθμισή του ανάλογα με τις ανάγκες μας, χωρίς καμία εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων». «Τηρείται απαράκλητα η προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία προφανώς περιλαμβάνει ενδελεχείς νομικούς ελέγχους», πρόσθεσε.



Ο κ. Δαβάκης κατηγόρησε της αντιπολίτευση ότι «έχει κάνει bandiera rossa τη συνέντευξη του κ. Μοσέ Πατέλ (διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας) στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», τονίζοντας πως «η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ένα πολύ σύγχρονο και αναγκαίο για τη χώρα εξοπλιστικό πρόγραμμα». Απέρριψε, δε, ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει ενημερωθεί για το κόστος ή τη συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων που αποτελούν την «Ασπίδα του Αχιλλέα», λέγοντας ότι αυτά έχουν απαντηθεί όχι μόνο πολλές φορές στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά πολύ περισσότερο και αναλυτικά στην αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής.





Στην αναφορά της κ. Πέρκα ότι «θα καταθέσουμε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουμε», ο υφυπουργός απάντησε: «Θα σας συνιστούσα να μην καταθέσετε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων γιατί δεν θα απαντηθούν. Ό,τι είναι να συζητήσουμε, η κυβέρνηση το συζήτησε θεσμικότατα στην αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής, με όλες τις πτέρυγες να συμφωνούν ή να διαφωνούν, σε κλειστό χώρο. Αυτά είναι απόρρητα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της χώρας».



«Εσείς μπορεί να έχετε διαχρονικά μια στρατηγική αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Εμείς, έχουμε μια στρατηγική σχέση γιατί έτσι πιστεύουμε ότι εξυπηρετούνται τα εθνικά μας συμφέροντα. Διερωτώμαι, όμως, με πλήρη ειλικρίνεια, ποια είναι η σχέση και η θέση σας απέναντι στην αμυντική διάταξη της χώρας μας, τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες από αυτήν την κυβέρνηση έχουν αναβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν είχε γίνει ποτέ στα χρονικά», επεσήμανε ο κ. Δαβάκης και κατέληξε: «Δεν μπορεί σε όλα όσα έχουν να κάνουν με τη θωράκιση της πατρίδας μας να είστε συνέχεια απέναντι».





Η ανεξάρτητη βουλευτής, από την πλευρά της, υπογράμμισε ότι «τη συμφωνία, ύψους 3 δισ. ευρώ, υπέγραψε η κυβέρνηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» χωρίς να έχει καταθέσει στη Βουλή τη συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών, χωρίς ανάλυση του κόστους του κύκλου ζωής του (σε συντήρηση, αναβάθμιση κ.λπ.) για τα επόμενα 20 και 30 χρόνια». «Δεν ήρθε για κύρωση στη Βουλή όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος», συμπλήρωσε. Όπως παρατήρησε, «και ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στις 23 Ιουλίου είχε αναφέρει ότι η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απολύτως κομβικό στοιχείο. Και χωρίς αυτό, η χώρα μπορεί να βρεθεί όμηρος ακόμα και ενός φίλου συμμάχου».



Κατά την κ. Πέρκα, λίγες ημέρες μετά, όμως, ο επικεφαλής του Ισραηλινού Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας, απαντώντας σε ερώτηση, σημείωσε ότι δεν θα δοθεί στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας. «Η διευκρίνηση περί ελληνικού κέντρου λογισμικού -που δόθηκε- δεν απαντά στην ουσία για το ποιος θα ελέγχει τον κώδικα, ποιος θα κάνει τις αναβαθμίσεις, ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς ακόμα και εάν ο «εγκέφαλος» θα είναι ελληνικός αλλά «τα χέρια και τα μάτια» του συστήματος θα υπακούουν σε κώδικα που δεν βλέπουμε. Τότε, με λίγα λόγια, είμαστε όμηροι». Η βουλευτής, κατά την ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησής της, αντιτάχθηκε με την οποιαδήποτε συνεργασία της χώρα μας με τον Ισραήλ που, όπωε επεσήμανε, κάθε ημέρα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και κάνει γενοκτονίες.

«Ο πηγαίος κώδικας του συστήματος διοίκησης και ελέγχου που θα αναπτυχθεί για την «Aσπίδα του Αχιλλέα» θα είναι ελληνικός», ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού, Πέτης Πέρκα, στη Βουλή.