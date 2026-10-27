Συναγερμός για ύποπτη τσάντα στα Εξάρχεια... Σπεύδουν πυροτεχνουργοί του ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε στα Εξάρχεια μετά τον εντοπισμό ύποπτης τσάντας το πρωί της Τρίτης (27/10), με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Τμήμα Εξ...

Συναγερμός σήμανε στα Εξάρχεια μετά τον εντοπισμό ύποπτης τσάντας το πρωί της Τρίτης (27/10), με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας.Στο σημείο πραγματοποιείται έλεγχος της τσάντας, ενώ για λόγους ασφαλείας η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δρόμους της περιοχής.Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Μπενάκη, από το ύψος της οδού Καλλιδρομίου έως την οδό Ερεσσού, καθώς και στην οδό Καλλιδρομίου από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής.Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της τσάντας δεν είναι επικίνδυνο.