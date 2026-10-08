Βανς για ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα: Η Ευρώπη μπροστά σε δίλημμα - Παρακμή ή αναγέννηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναδημοσίευσε την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, στέλνοντας πα...

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναδημοσίευσε την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Ευρώπη.«Εξαιρετική ομιλία του Μάρκο σήμερα, σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Οι φίλοι μας στην Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε ένα ξεκάθαρο δίλημμα: παρακμή ή αναγέννηση. Ελπίζω να επιλέξουν σοφά», έγραψε ο Βανς.Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βανς απευθύνεται στην Ευρώπη με επικριτικό ύφος, καθώς από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική στις ευρωπαϊκές πολιτικές, προκαλώντας αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, τον Φεβρουάριο του 2025, όταν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, προκαλώντας σοκ στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και αναδεικνύοντας το βαθύ ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις.Η παρέμβασή του θεωρήθηκε σημείο καμπής στις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς αμφισβήτησε ανοιχτά την κοινή βάση αξιών πάνω στην οποία είχε οικοδομηθεί επί δεκαετίες η διατλαντική συμμαχία.