Μαστίγωσαν γυναίκα για σεξ εκτός γάμου και κατέρρευσε μπροστά στο πλήθος – Συγκλονιστική ιστορία από την Ινδονησία

Μια γυναίκα κατέρρευσε μετά το δημόσιο μαστίγωμά της για σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου στην επαρχία Άτσε της Ινδονησίας, όπου εφαρμόζετ...

Δεν είναι ασυνήθιστο οι καταδικασθέντες να χάνουν τις αισθήσεις τους μετά τα χτυπήματα και να απομακρύνονται με φορεία. Οι τιμωρίες πραγματοποιούνται συχνά έξω από τζαμιά ή σε πλατείες, ενώ θεατές καταγράφουν τα περιστατικά με τα κινητά τους τηλέφωνα.