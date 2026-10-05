Προετοιμασίες πολέμου από την Εσθονία: Μετακινεί στρατεύματα στα σύνορα με τη Ρωσία και αγοράζει όπλα μεγάλου βεληνεκούς





Τη δεκαετία που ακολούθησε μετά τη ρωσική εισβολή στην Κριμαία το 2014, οι Εσθονοί στρατιωτικοί σχεδιαστές είχαν διαμορφώσει ένα αμυντικό δόγμα βασισμένο στην ιστορία και τη γεωγραφία της χώρας.



Με βάση αυτό το σχέδιο, σε περίπτωση ρωσικής εισβολής, οι στρατεύσιμοι θα κινητοποιούνταν γρήγορα και θα πραγματοποιούσαν μια ιδιαίτερα ευέλικτη άμυνα - κάτι σαν ανταρτοπόλεμο - αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση του βαλτώδους και δασώδους εδάφους της χώρας για να παρενοχλούν τις ρωσικές δυνάμεις και να τους προκαλούν μεγάλες απώλειες μέχρι να φτάσουν οι ενισχύσεις του ΝΑΤΟ.



Όμως, παρακολουθώντας την πολεμική τακτική της Ρωσίας στην Ουκρανία, η στρατιωτική ηγεσία της Εσθονίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο σχέδιο δεν θα λειτουργούσε, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, το Κρεμλίνο δεν πτοείται από τις απώλειες, ανθρώπινες και υλικέ.



Η Εσθονία διαπίστωσε επίσης ότι, όταν ο ρωσικός στρατός καταλαμβάνει εδάφη, δεν τα εγκαταλείπει εύκολα, αλλά μάχεται για να τα διατηρήσει ακόμη και όταν έχει καταστραφεί σχεδόν ό,τι βρίσκεται πάνω σε αυτά.



Για μια χώρα με μόλις 1,3 εκατομμύρια κατοίκους και έκταση 45.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το συμπέρασμα αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό.



Η Εσθονία διαθέτει εκπαιδευμένη εφεδρική δύναμη έως 230.000 στρατιωτών - σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού της - όμως οι μόνιμες ένοπλες δυνάμεις της αριθμούν μόλις 4.200 άτομα.



Σε περίπτωση πολέμου ή ακόμη και πριν από αυτόν, τα αμυντικά σχέδια προβλέπουν την ενίσχυση της δύναμης με 39.500 εφέδρους υψηλής ετοιμότητας, καθένας από τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε λίγες ώρες σε συγκεκριμένη μονάδα με την οποία έχει εκπαιδευτεί. Επιπλέον, άλλοι 40.000 εκπαιδευμένοι έφεδροι βρίσκονται σε ετοιμότητα για ανάπτυξη χωρίς προκαθορισμένη μονάδα.



Η αλλαγή του αμυντικού δόγματος, ώστε να αποτρέπεται η απώλεια οποιουδήποτε τμήματος της χώρας, αποτελεί επομένως μεγάλη πρόκληση, ιδιαίτερα καθώς οι εσθονικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει να διατηρήσει το στοιχείο του αιφνιδιασμού σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.



Η Εσθονία σχεδιάζει πλέον - αν χρειαστεί - να πολεμήσει για κάθε εκατοστό του εδάφους της, ξεκινώντας από τα σύνορα, και να πλήξει τη Ρωσία σκληρά, εκατοντάδες χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή του μετώπου, από την πρώτη ημέρα μιας ενδεχόμενης εισβολής.



«Από στρατιωτικής άποψης, αυτό είναι εξαιρετικά απαιτητικό», δήλωσε ο Κούντλα. «Δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε τον εχθρό (υποχωρώντας ή παρασύροντάς τον τακτικά σε συγκεκριμένες θέσεις). Πρέπει να χτίσουμε τις γραμμές μας από σήμερα. Πρόκειται για προωθημένη άμυνα».



Ο φόβος για μια περιορισμένη επίθεση στη Νάρβα





Αυτό που φοβούνται ιδιαίτερα οι εσθονικές υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών είναι μια περιορισμένη στρατιωτική ενέργεια εναντίον κάποιου στόχου κοντά στα σύνορα, και ειδικότερα εναντίον της μικρής πόλης Νάρβα, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ρωσόφωνη.



Η κατάληψη της Νάρβα δεν θα είχε ιδιαίτερο στρατιωτικό νόημα εάν ο στόχος ήταν μια ολοκληρωτική εισβολή στην Εσθονία. Θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει ως προκλητική δοκιμασία της αποφασιστικότητας του ΝΑΤΟ, με στόχο να προκαλέσει ρήγμα στη Συμμαχία, εκτιμούν Εσθονοί αξιωματούχοι. «Εμείς και οι σύμμαχοι θα βρεθούμε κατά κάποιον τρόπο προ εκπλήξεως», δήλωσε ο Κούντλα.



Σε ένα τέτοιο σενάριο, στόχος της Ρωσίας θα ήταν να αμφισβητήσει την προθυμία των συμμάχων του ΝΑΤΟ να σπεύσουν προς βοήθεια της Εσθονίας, παρουσιάζοντας την επίθεση ως τετελεσμένο γεγονός.



Η Εσθονία ελπίζει ότι και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη νέα αμυντική στρατηγική της χώρας, συμβάλλοντας στην αποτροπή μιας τέτοιας επίθεσης.



Η Βρετανία έχει ήδη δεσμευτεί να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Εσθονία από 800 σε 1.200 στρατιώτες έως τον Απρίλιο του επόμενου έτους.



Κατά τη διάρκεια της φετινής στρατιωτικής άσκησης Spring Storm, στην οποία Βρετανοί στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν μαζί με Εσθονούς, οι Βρετανοί έφεραν κάτι νέο, σύμφωνα με Βρετανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους: τα Nyan one-way effectors. Πρόκειται για drones καμικάζι σχεδιασμένα για πλήγματα σε μεγάλο βάθος και για εκτόξευση από περιοχές μάχης.



Όπως και τα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων, τα drones Nyan έχουν εμβέλεια 300 χιλιομέτρων. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των σημαντικότερων ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή, καθώς και η Αγία Πετρούπολη, βρίσκονται εντός της εμβέλειάς τους.



Γιατί οι Εσθονοί «φοβούνται το τέλος» του πολέμου στην Ουκρανία





Παρά την αυξανόμενη ανησυχία για τη ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα για την εκστρατεία «υβριδικού» σαμποτάζ που αποδίδεται στο Κρεμλίνο, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Εσθονίας εξακολουθούν να εκτιμούν ότι υπάρχει χρόνος για να προσαρμοστούν και να ενισχύσουν την αποτροπή απέναντι στη Ρωσία.



Υπάρχει όμως ένας μεγάλος άγνωστος παράγοντας: η Ουκρανία.



Όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν δεσμευμένες στο ουκρανικό μέτωπο. Εάν όμως προκύψει κατάπαυση του πυρός ή αρχίσει να διαμορφώνεται ένα σχέδιο ειρήνης, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ φοβούνται ότι η απειλή για τις χώρες της Βαλτικής θα γίνει πολύ πιο σοβαρή.



Δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες με πολεμική εμπειρία θα μπορούσαν τότε να μετακινηθούν στα σύνορα, ενώ η Ρωσία θα διαθέτει έναν τεράστιο αμυντικό-βιομηχανικό μηχανισμό που θα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ. «Φοβόμασταν τον πόλεμο [στην Ουκρανία]», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Εσθονίας. «Τώρα φοβόμαστε το τέλος του πολέμου». protothema.gr/

Καθώς η Εσθονία ενισχύει τις στρατιωτικές της δαπάνες - φέτος αυξήθηκαν κατά 42%, στα 2,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία - αλλάζει παράλληλα και το είδος των όπλων που προμηθεύεται.Τον τελευταίο χρόνο υπέγραψε συμβάσεις για την απόκτηση εννέα αμερικανικής κατασκευής συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων HIMARS, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων M57 με εμβέλεια έως 300 χιλιόμετρα, καθώς και εννέα νοτιοκορεατικών συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών Chunmoo με παρόμοια εμβέλεια.Ένας ανώτερος αξιωματικός που υπηρετεί στην Τάπα επισήμανε ότι η Αγία Πετρούπολη βρίσκεται σε απόσταση μόλις 260 χιλιομέτρων.«Βρισκόμαστε στη διαδικασία που αλλάζουμε τα πάντα», δήλωσε αξιωματούχος αρμόδιος για τη στρατιωτική πολιτική στο υπουργείο Άμυνας της Εσθονίας. «Η πραγματικότητα είναι ότι ο αμυντικός σχεδιασμός της Εσθονίας παρέμεινε ο ίδιος τα τελευταία 10 χρόνια. Όμως η Ρωσία ήδη σχεδιάζει να διπλασιάσει τις δυνάμεις της απέναντι από τα σύνορά μας».