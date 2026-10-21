Ισραήλ: Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Το Ισραήλ παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στους σχεδιασμούς της Άγκυρας και βάζει στο στόχαστρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η αντίδραση ήρθε...

Το Ισραήλ παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στους σχεδιασμούς της Άγκυρας και βάζει στο στόχαστρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η αντίδραση ήρθε την επομένη της κίνησης της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να προχωρήσει στην επικύρωση του μνημονίου θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχουν υπογράψει η Τουρκία και η Λιβύη.Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια εξαιρετικά αιχμηρή ανακοίνωση. Καταδικάζει έντονα τη συμφωνία, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων του στην περιοχή, «φωτογραφίζοντας» την Ελλάδα και την Κύπρο.Την ίδια ώρα, η ισραηλινή πλευρά εξαπολύει μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση Ερντογάν. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση, η Τουρκία επιβεβαιώνει τον αρνητικό της ρόλο, ενεργώντας με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία αστάθειας σε ολόκληρη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα την απόφαση της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων να επικυρώσει το Μνημόνιο για τη θαλάσσια δικαιοδοσία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των στενών συμμάχων μας στην περιοχή.Δυστυχώς, για άλλη μια φορά βλέπουμε την Τουρκία να ενεργεί με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.