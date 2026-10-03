Προσοχή: Ψεύτικο «επιστρατευτικό» έγγραφο του ΓΕΣ για δήθεν «συναγερμό» στον Έβρο



Τι πρέπει να θυμούνται οι έφεδροι



Οι έφεδροι θα πρέπει να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες διαδικασίες και τις αρμόδιες στρατιωτικές και κρατικές αρχές για ζητήματα επιστράτευσης και στρατολογίας.



Ένα μήνυμα που εμφανίζεται ξαφνικά σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κινητό τηλέφωνο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ισχυρίζεται ότι καλεί κάποιον άμεσα σε επιστράτευση πρέπει να ελέγχεται πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια.



Μεγάλη προσοχή λοιπόν: το έγγραφο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη επίσημης επιστράτευσης ή κινητοποίησης προς τον Έβρο.

Οι έφεδροι θα πρέπει να εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες διαδικασίες και τις αρμόδιες στρατιωτικές και κρατικές αρχές για ζητήματα επιστράτευσης και στρατολογίας.Ένα μήνυμα που εμφανίζεται ξαφνικά σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κινητό τηλέφωνο ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ισχυρίζεται ότι καλεί κάποιον άμεσα σε επιστράτευση πρέπει να ελέγχεται πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια.Μεγάλη προσοχή λοιπόν: το έγγραφο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη επίσημης επιστράτευσης ή κινητοποίησης προς τον Έβρο.

Τις τελευταίες ώρες περιήλθε σε γνώση μας φερόμενο επιστρατευτικό έγγραφο, το οποίο διακινείται μέσω μηνύματος και εμφανίζεται να έχει ως αποστολέα το Γενικό Επιτελείο Στρατού.Στο μήνυμα γίνεται λόγος για δήθεν «επίσημη κλήση Στρατού – άμεση παρουσία», ενώ ο παραλήπτης φέρεται να καλείται ως έφεδρος να παρουσιαστεί προκειμένου να μετακινηθεί στον Έβρο, στο πλαίσιο υποτιθέμενης ενεργοποίησης συναγερμού.Το συγκεκριμένο μήνυμα και το έγγραφο που το συνοδεύει δεν θα πρέπει να θεωρούνται γνήσια στρατιωτική ειδοποίηση.Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε δεν προκύπτει επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΣ περί της συγκεκριμένης κινητοποίησης, ενώ οι επίσημες κρατικές υπηρεσίες προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τα στρατιωτικά και επιστρατευτικά έγγραφα των εφέδρων. Το gov.gr διαθέτει ειδική ενότητα για θέματα εφέδρων και στρατολογικής κατάστασης, ενώ η επίσημη διοικητική διαδικασία προβλέπει ότι τα σχετικά στρατιωτικά έγγραφα μπορούν να χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω των αρμόδιων αρχών.Όσοι έχουν λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα ή εντοπίσουν ανάλογη ανάρτηση στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να ακολουθούν συνδέσμους, να απαντούν ούτε να αποστέλλουν προσωπικά στοιχεία.Σε περίπτση αμφιβολίας, ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια Στρατολογική ή Επιστρατευτική Αρχή και να ελέγχει τις επίσημες υπηρεσίες του gov.gr, όπου παρέχονται οι υπηρεσίες στρατολογικής κατάστασης και εφέδρων.Καλό είναι επίσης το ύποπτο μήνυμα να διαγράφεται και να καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα όταν επιχειρεί να εμφανιστεί ως επίσημη κρατική ή στρατιωτική επικοινωνία.Η διακίνηση τέτοιου υλικού μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και αναστάτωση στον πληθυσμό. Αντίστοιχα περιστατικά με ψευδείς αναφορές περί επιστράτευσης έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν, με τις στρατιωτικές αρχές να διαψεύδουν ότι υπήρχε πραγματική εντολή κινητοποίησης.