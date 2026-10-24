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Μην ξεχαστείτε... Αλλαγή ώρας τα ξημερώματα: Μία ώρα πίσω τα ρολόγια την Κυριακή

Οκτωβρίου 24, 2026

  Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 αλλάζει η ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04.:00 π.μ. σε...

 



Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 αλλάζει η ώρα και οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04.:00 π.μ. σε 03.00 π.μ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει:

«Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Ως εκ τούτου, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04.00 π.μ. σε 03.00 π.μ.».

Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου – και η αλλαγή στη θερινή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Φέτος, η μετάβαση γίνεται στις 25 Οκτωβρίου και αυτή είναι η νωρίτερη ημερομηνία που μπορεί να γίνει η αλλαγή.

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