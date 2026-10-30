«Θα πάρουμε τα νησιά και την Δυτική Θράκη σε μια βδομάδα».... Το γιουσουφάκι του Έρντογάν, ο Καραγκιούλ σε παραληρηματική επανεμφάνιση!

Σε ένα ακόμη άνευ προηγουμένου παραλήρημα πολεμικής υστερίας και γεωπολιτικής φαντασιώσεις προχώρησε ο γνωστός «λαγός» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερ...

Σε ένα ακόμη άνευ προηγουμένου παραλήρημα πολεμικής υστερίας και γεωπολιτικής φαντασιώσεις προχώρησε ο γνωστός «λαγός» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καραγκιούλ. Ο αρθρογράφος της εκλεκτής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Şafak, αφού αποφάσισε να ξεσκονίσει τα παλιά του σενάρια επιστημονικής φαντασίας, εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, τάζοντας στον τουρκικό λαό «εδαφικές κατακτήσεις» και αλλαγές συνόρων μέσα σε... επτά μόλις ημέρες!Στο τελευταίο του πόνημα, με τον άκρως «ειρηνικό» τίτλο «Εάν υπάρξει επίθεση σε τουρκικό πλοίο στο Αιγαίο, το τίμημα θα ζητηθεί στο Τελ Αβίβ και στην Αθήνα», ο Τούρκος αναλυτής υποστηρίζει ότι η Άγκυρα βρίσκεται με το όπλο παρά πόδα.«Εάν υπάρξει επίθεση Ισραήλ–Ελλάδας εναντίον ενός τουρκικού πολεμικού πλοίου, πιστεύω ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για τα επόμενα βήματα», γράφει γεμάτος αυτοπεποίθηση. Και κάπου εκεί, η φαντασία του χτυπάει κόκκινο: «Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τα νησιά του Αιγαίου θα αλλάξουν χέρια μέσα σε μία εβδομάδα. Ο χάρτης της Δυτικής Θράκης θα αλλάξει. Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί μια κατάκτηση που θα ανατρέψει τους υπολογισμούς!»Προφανώς, ο κ. Καραγκιούλ ξεχνά ότι τα ελληνικά νησιά και η Θράκη δεν είναι ακατοίκητα ούτε απλή αλλαγή γραμμής στον χάρτη του υπολογιστή του, αλλά προτιμά να χαρίζει στους αναγνώστες του μερικές στιγμές εθνικιστικής ευφορίας.Η εμπρηστική του ρητορική δεν σταματά στο Αιγαίο, καθώς βάζει στο στόχαστρο ξένες πρωτεύουσες με την ευκολία που κάποιος παραγγέλνει καφέ. «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στην Τουρκία, εάν ένας πύραυλος πλήξει πολεμικό μας πλοίο στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο, εάν επιχειρηθεί κάτι στην Κύπρο, εάν τα νησιά χρησιμοποιηθούν εναντίον μας, η απάντηση θα πρέπει να είναι η καταστροφή του Τελ Αβίβ. Το τίμημα θα πρέπει να ζητηθεί στην Αθήνα», δηλώνει ακάθεκτος, καταλήγοντας στο βαρύγδουπο: «Ήρθε πλέον η ώρα να δείξουμε τη δύναμη και τον φόβο!»Μάλιστα, ο αρθρογράφος διακηρύσσει ότι η εποχή της «αμυντικής στάσης» της Τουρκίας τελείωσε και πως τώρα έρχονται «τετελεσμένα» σε Αιγαίο και Μεσόγειο, ενώ στο παραλήρημά του βλέπει μέχρι και είσοδο... τουρκοαραβικών στρατευμάτων στο Τελ Αβίβ!Για να γαρνίρει το αφήγημά του με λίγο παραπάνω σασπένς, ο Καραγκιούλ εμπλέκει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε υποτιθέμενα σχέδια πυρηνικού αφοπλισμού ή επίθεσης κατά του Ιράν. Ως αντίδοτο σε αυτόν τον «κατακλυσμό», οραματίζεται τη διεύρυνση της λεγόμενης «Συμμαχίας της Μέκκας» με τη συμμετοχή της Αιγύπτου και άλλων κρατών —παραβλέποντας βέβαια το γεγονός ότι το Κάιρο πρόσφατα υπέγραψε επίσημη οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα, αφήνοντας την Τουρκία να κοιτάζει από μακριά.Οι αναφορές για κατάληψη ελληνικών εδαφών και νέες εισβολές στην Κύπρο αποτελούν βέβαια τη συνήθη «καραμέλα» στην αρθρογραφία του Καραγκιούλ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε επιλέξει να σιωπά για τα ελληνοτουρκικά. Αν και πρόκειται για προσωπικές του κορώνες, στην Αθήνα είναι καλά γνωστές οι τακτικές του τουρκικού προεδρικού συστήματος: ο Καραγκιούλ λειτουργεί παραδοσιακά ως ο «λαγός» που αμόλησε το επιτελείο του Ερντογάν για να τεστάρει αντιδράσεις, να ανεβάσει τους τόνους και να διατηρήσει το εθνικιστικό ακροατήριο σε εγρήγορση.Το αν βέβαια τα νησιά του Αιγαίου «αλλάζουν χέρια σε μια εβδομάδα», παραμένει ένα ωραίο παραμύθι για τις κρύες νύχτες στην Άγκυρα.