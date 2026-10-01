Πάμε στα άκρα... Τουρκικό Υπουργείο Αμυνας: «Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας»

Σε νέα πρόκληση που αποτυπώνει την ενόχληση της Άγκυρας για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου προχώρησε το...



Όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας «δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας»



Ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ είπε πως «οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων/αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος».



Επικαλούμενος, μάλιστα, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου πρόσθεσε πως «η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από το γεγονός ότι είναι παράκτιο κράτος στην υφαλοκρηπίδα, τα οποία διαμορφώθηκαν από τις Συμφωνίες Θαλάσσιας Οριοθέτησης που συνήφθησαν με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο και τις οποίες δηλώσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας».



Ενόχληση για τη στρατιωτική παρέλαση στη ΛευκωσίαΜε αφορμή, δε, τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ της Τουρκίας επανέφερε τους ισχυρισμούς για «συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της "ελληνοκυρπιακης διοικησης" και τη στρατιωτική συνεργασία της με τρίτες χώρες» ότι «επηρεάζουν αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφαλείας στο νησί».



Σημειώνεται ότι στην Κύπρο βρίσκεται ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος παραβρέθηκε στο τρισάγιο και την κατάθεση στεφάνου στα Φυλακισμένα Μνήματα & στο Μνημείο Δημοκρατίας και Αντίστασης και στην κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ στο Προεδρικό Μέγαρο μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.



Αγνοώντας το γεγονός ότι ένα κομμάτι της Κύπρου παραμένει υπό τουρκική κατοχή από το 1974 πρόσθεσε πως «είναι σαφές ότι οι προκλητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από την "ελληνοκυπριακή διοίκηση" και την Ελλάδα δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες εδραίωσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί, αντίθετα, αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας».



«Ως εγγυήτρια χώρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στο νησί της Κύπρου είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Η χώρα μας θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρχές της ΤΔΒΚ, για την προστασία της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας του τουρκοκυπριακού λαού, όπως έκανε στο παρελθόν, και θα συνεχίσει να το κάνει σήμερα και στο μέλλον» κατέληξε στην ενημέρωση του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Σε νέα πρόκληση που αποτυπώνει την ενόχληση της Άγκυρας για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου προχώρησε το πρωί της Πέμπτης το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.