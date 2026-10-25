Κώστας Καραμανλής: «Η Τουρκία επιδιώκει να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρότερου» λέει ο κουμπάρος του Ερντογάν από το Πολεμικό Μουσείο...!

Η ιστορική αυτή κουμπαριά πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός παρέστη ως ένας από τους...











Μερικές φορές έχει σημασία και ποιός λέει, οτιδήποτε λέει... Αυτή την φορά ήταν ο Κώστας Καραμανλής που έχει προ πολλού ακυρώσει ότι κι αν πει όχι μόνο γιατί έγινε κουμπάρος του Ερντογάν τον Ιούλιο του 2004, αλλά και γιατί γέμισε Σοβιετικά σαπάκια τον Ελληνικό Στρατό και γιατί μηδένισε σχεδόν τα έδοδα του Δημοσίου επι διακυβέρνησης του, ανοίγοντας τον δρόμο στον Γιωργάκη Παπανδρέου και τα μνημόνια... Επί πρωθυπουργίας του κάψανε την Αθήνα οι αριστεροί με Υπουργό Δημοσίας Τάξης τον Πάκη τον Παυλόπουλο που τον έκανε μετά ΠτΔ... Και μετά έφερε τον Τσίπρα αφού όλοι οι δικοί του μετακόμισαν προς τα εκεί! Για να μην ξεχνάμε λοιπόν...





Καραμανλής από Πολεμικό Μουσείο, λέτε να έβαλε μυαλό;



Μήνυμα ετοιμότητας για «τον δύσκολο κόσμο που ανατέλλει και το μολυβένιο ορίζοντα που είναι μπροστά μας» έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στο Πολεμικό Μουσείο, με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ». Ταυτόχρονα, στηλίτευσε όχι μόνον την τουρκική προκλητικότητα, που επιδιώκει να επιβληθεί σε όλες τις εθνικές υποθέσεις, ενώ χαρακτήρισε «αστήρικτο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο.



Ορμώμενος από το μήνυμα εθνικής ομοψυχίας του πολέμου του 1940 και αντίστασης στη ναζιστική κατοχή, ο Κώστας Καραμανλής υπογράμμισε: «Τότε συνδυάστηκαν οι εξής αρχές: Ηγεσία να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και εθνική αξιοπρέπεια, προετοιμασία, πατριωτικό φρόνημα και εθνική ομοψυχία για την υπεράσπιση της πατρίδας». «Πρόκειται για αρετές που αποτελούν πρότυπο επιτυχίας για σήμερα και για πάντα», τόνισε. «Αυτά απαιτούνται σήμερα με εγρήγορση, ετοιμότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και την ίδια βούληση να υπερασπιστούν την εθνική ακεραιότητα και τις εθνικές μας θέσεις», επισήμανε.



Για την τουρκική προκλητικότητα και το τουρκολιβυκό μνημόνιο



Αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα ο Κώστας Καραμανλής είπε: «Η άποψη ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλα δικά μας, υπονομεύει την δική μας θέσης γιατί δεν μπορεί έτσι να λυθεί η ελληνοτουρκική διένεξη. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 προσπάθησαν μέσω του διαλόγου». «Διότι η Τουρκία ότι επιμένει στο casus belli δεν αποσκοπεί στο να αποτρέψει την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της επέκτασης τα 12 μίλια της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης παντού στο Αιγαίο, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να την αποτρέψει ολοσχερώς», υπογράμμισε.



Κάνοντας ειδική αναφορά στην τελευταία εξέλιξη αναφορικά με την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την κυβέρνηση του Χαφτάρ και την εθνοσυνέλευση της Λιβύης, ο Κώστας Καραμανλής τόνισε: «Όταν η Τουρκία καταρτίζει το τουρκολιβυκό σύμφωνο επιχειρεί να επιβάλει την αστήριχτη άποψη ότι τα νησιά στερούνται υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ».



Στο ίδιο πνεύμα στηλίτευσε την επιθετική πρακτική της Τουρκίας λέγοντας: «Όταν η Τουρκία αντιτίθεται στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο, εν γνώσει της ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, εννοεί ότι θέλει να έχει σε όλα τον τελευταίο λόγο». «Όταν αναγγέλλει θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, δεν αντιδρά μόνον στην ανακήρυξη των ελληνικών θαλασσίων πάρκων, τα οποία βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά σκόπιμα καλύπτει και διεθνή ύδατα», επισήμανε ο Κώστας Καραμανλής.



«Όταν θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, τότε δεν παραβιάζει μόνον την συνθήκη της Λωζάννης, αλλά στοχεύει στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος της χώρας μας, όπως και στην διάβρωση της εθνικής αμυντικής αποτρεπτικής ικανότητας», σημείωσε. «Και χρησιμοποιεί την αποστρατιωτικοποίηση για αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας», πρόσθεσε.



Με την επισήμανση ότι «η Τουρκία περιφρονεί το διεθνές δίκαιο και του δικαίου της θάλασσας», ο Κώστας Καραμανλής της καταλόγισε ότι «επιδιώκει να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρότερου».



«Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό όποιο αίτημα της Τουρκίας σχετικά με το καλώδιο, γιατί μετά από αυτό δεν θα μπορούμε να κάνουμε κανένα έργο υποδομής στα νησιά μας», ξεκαθάρισε.



«Εξ αυτού του λόγου, όσοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να κυρωθεί από την ελληνική Βουλή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αυτοί σφάλλουν γιατί αυτό κινείται εις βάρος της εδαφικής μας ακεραιότητα», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής. «Διότι πρόκειται για τους ίδιους που σφυρίζουν αδιάφορα για την Κύπρο», πρόσθεσε.



