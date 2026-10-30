Η θρησκευτική αίρεση που έβαζε τις κοπέλες να προσηλυτίζουν άντρες στο κρεβάτι και επέτρεπε την παιδεραστία....









Τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου του 2005, ο 30χρονος Ρίκι Ροντρίγκεζ αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του, σε ένα πάρκο της Καλιφόρνιας. Μερικές ώρες νωρίτερα είχε μαχαιρώσει πέντε φορές την πρώην νταντά του, Άντζελα Σμιθ. Είχε πάρει εκδίκηση για την κακοποίηση που δέχτηκε απ΄ όταν ήταν μωρό.Η Σμιθ όμως ήταν απλώς ένα υποκατάστατο για τη γυναίκα που ήθελε πραγματικά να σκοτώσει, τη μητέρα του, Κάρεν Ζέρμπι. Ο Ρίκι Ροντρίγκεζ ήταν ο υιοθετημένος γιος του ηγέτη της θρησκευτικής σέχτας, “Τα Παιδιά του Θεού”, Ντέιβιντ Μπεργκ. Μητέρα του ήταν η Κάρεν Ζέρμπι, η σύζυγος του ψευτογκουρού Μπεργκ, η οποία ανέλαβε την ηγεσία της σέχτας, μετά τον θάνατό του το 1998. Σε βίντεο ΄΄οπου Ροντρίγκεζ εξηγούσε τους λόγους για τη δολοφονία της Σμιθ και τη μετέπειτα αυτοκτονία του, ανέφερε ότι έκανε σεξ με τη μητέρα του, όταν ήταν 12 χρόνων. Εξοργισμένος, έλεγε στην κάμερα: “Η ίδια μου η μητέρα! Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να κοιμάσαι το βράδυ;” “Η Οικογένεια της Αγάπης” Ντέιβιντ Μπεργκ Ο Ντέιβιντ Μπεργκ ήταν γιος ιεραπόστολων. Μεγάλωσε με αυστηρές θρησκευτικές αρχές που απαγόρευαν οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση εκτός γάμου.Όταν τον έπιασε η μητέρα του να αυνανίζεται, τον ανάγκασε να ολοκληρώσει την πράξη μπροστά στον πατέρα του. Παρά το σεξουαλικό παράπτωμα, ακολούθησε το δρόμο των γονιών του ως ιεραπόστολος και εγκαταστάθηκε στις νότιες, παραθαλάσσιες πολιτείες. Το κοινό του ήταν κυρίως χίπιδες και ο Μπεργκ προσέλκυε μεγάλα πλήθη, κηρύττοντας αγάπη, συμπόνοια και τον λόγο του Θεού. Δεκάδες ακολουθούσαν τον Μπεργκ όπου πήγαινε και αποκαλούσαν τους εαυτούς τους “Παιδιά του Θεού”, ανάμεσά τους και οι γονείς των ηθοποιών Ρίβερ και Χοακίν Φοίνιξ. Έως το 1978, οι αριθμοί των πιστών ήταν χιλιάδες. Λάτρευαν τον Μπεργκ σαν προφήτη του Θεού και του έδωσαν το όνομα “Μωυσής Δαβίδ”. Ο Μπεργκ επικοινωνούσε μαζί τους μέσω των λεγόμενων “γραμμάτων του Μο”, που περιείχαν από διδάγματα, μέχρι προσωπικές ιστορίες και θεϊκά οράματα που έβλεπε κατά καιρούς.Τον Φεβρουάριο του ’78, «Τα Παιδιά του Θεού» μετονομάστηκαν σε “Οικογένεια της Αγάπης”. Η αλλαγή βασιζόταν στη νέα ιδεολογία του Μπεργκ, την ελεύθερη αγάπη. Ως ελεύθερη αγάπη όριζε το σεξ με πολλούς και διαφορετικούς παρτενέρ. Η σεξουαλική απόλαυση, έλεγε ο Μπεργκ, ήταν σταλμένη από τον Θεό και δεν μπορούσε να είναι σατανική. Ζητούσε απ’ τους πιστούς τους να μοιραστούν αυτή τη θεϊκή αγάπη με τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να τους ενδιαφέρουν οι δεσμοί του γάμου ή οι παραδοσιακές διδαχές της εκκλησίας. Βέβαια επέμενε ότι η ομοφυλοφιλική αγάπη μεταξύ αντρών ξεπερνούσε τα όρια και δεν είχε την ευλογία του Θεού. Οι γυναίκες μπορούσαν να διατηρούν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ τους, αλλά μόνο αν συμμετείχε κι ένας άντρας....Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/ikogenia-tis-agapis-thriskeftiki-sechta-pou-evaze-tis-kopeles-na-kimounte-antres-gia-na-tous-prosilitisoun-ke-epetrepe-tin-pederastia-o-gios-tou-archigou-aftoktonise-afou-skotose-tin-proin/