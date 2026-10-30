Η θρησκευτική αίρεση που έβαζε τις κοπέλες να προσηλυτίζουν άντρες στο κρεβάτι και επέτρεπε την παιδεραστία....

Τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου του 2005, ο 30χρονος Ρίκι Ροντρίγκεζ αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του, σε ένα πάρκο της Καλιφόρνιας....
Τα ξημερώματα της 9ης Ιανουαρίου του 2005, ο 30χρονος Ρίκι Ροντρίγκεζ αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του, σε ένα πάρκο της Καλιφόρνιας. Μερικές ώρες νωρίτερα είχε μαχαιρώσει πέντε φορές την πρώην νταντά του, Άντζελα Σμιθ. Είχε πάρει εκδίκηση για την κακοποίηση που δέχτηκε απ΄ όταν ήταν μωρό.
Η Σμιθ όμως ήταν απλώς ένα υποκατάστατο για τη γυναίκα που ήθελε πραγματικά να σκοτώσει, τη μητέρα του, Κάρεν Ζέρμπι. Ο Ρίκι Ροντρίγκεζ ήταν ο υιοθετημένος γιος του ηγέτη της θρησκευτικής σέχτας, “Τα Παιδιά του Θεού”, Ντέιβιντ Μπεργκ. Μητέρα του ήταν η Κάρεν Ζέρμπι, η σύζυγος του ψευτογκουρού Μπεργκ, η οποία ανέλαβε την ηγεσία της σέχτας, μετά τον θάνατό του το 1998. Σε βίντεο ΄΄οπου Ροντρίγκεζ εξηγούσε τους λόγους για τη δολοφονία της Σμιθ και τη μετέπειτα αυτοκτονία του, ανέφερε ότι έκανε σεξ με τη μητέρα του, όταν ήταν 12 χρόνων. Εξοργισμένος, έλεγε στην κάμερα: “Η ίδια μου η μητέρα! Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό και να κοιμάσαι το βράδυ;” “Η Οικογένεια της Αγάπης” Ντέιβιντ Μπεργκ Ο Ντέιβιντ Μπεργκ ήταν γιος ιεραπόστολων. Μεγάλωσε με αυστηρές θρησκευτικές αρχές που απαγόρευαν οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση εκτός γάμου.
Τον Φεβρουάριο του ’78, «Τα Παιδιά του Θεού» μετονομάστηκαν σε “Οικογένεια της Αγάπης”. Η αλλαγή βασιζόταν στη νέα ιδεολογία του Μπεργκ, την ελεύθερη αγάπη. Ως ελεύθερη αγάπη όριζε το σεξ με πολλούς και διαφορετικούς παρτενέρ. Η σεξουαλική απόλαυση, έλεγε ο Μπεργκ, ήταν σταλμένη από τον Θεό και δεν μπορούσε να είναι σατανική. Ζητούσε απ’ τους πιστούς τους να μοιραστούν αυτή τη θεϊκή αγάπη με τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να τους ενδιαφέρουν οι δεσμοί του γάμου ή οι παραδοσιακές διδαχές της εκκλησίας. Βέβαια επέμενε ότι η ομοφυλοφιλική αγάπη μεταξύ αντρών ξεπερνούσε τα όρια και δεν είχε την ευλογία του Θεού. Οι γυναίκες μπορούσαν να διατηρούν σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ τους, αλλά μόνο αν συμμετείχε κι ένας άντρας....
Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/ikogenia-tis-agapis-thriskeftiki-sechta-pou-evaze-tis-kopeles-na-kimounte-antres-gia-na-tous-prosilitisoun-ke-epetrepe-tin-pederastia-o-gios-tou-archigou-aftoktonise-afou-skotose-tin-proin/
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