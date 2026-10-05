Έτσουξε τους Τούρκους η Στρατιωτική Παρέλαση στην Μεγαλόνησο … Κάνουν λόγο για «εξοπλιστική κούρσα» στην Κύπρο

Με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο παρουσιάζει μέρος του τουρκικού Τύπου τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπρι...

Με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο παρουσιάζει μέρος του τουρκικού Τύπου τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εστιάζοντας κυρίως στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX, αλλά και στη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Αίγυπτο.Η εφημερίδα «Ακσάμ» με τίτλο «Ελληνοκυπριακή παράσταση με ισραηλινό όπλο», γράφει για «Ημέρα Ανεξαρτησίας με ισραηλινό όπλο». Υποστηρίζει ότι η εμφάνιση του αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX, το οποίο προμηθεύτηκε η Κυπριακή Δημοκρατία από το Ισραήλ, αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά στοιχεία της παρέλασης. Το σύστημα παρουσιάστηκε δημόσια για πρώτη φορά, αναφέρεται.Η τουρκική εφημερίδα υποστηρίζει ότι από την παρέλαση στάλθηκαν «διπλωματικά και στρατιωτικά μηνύματα που μπορούν να επηρεάσουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ κάνει λόγο για «εξοπλιστική κούρσα» στην Κύπρο.