Πάτρα: Η Ασφάλεια έβαλε τέλος στη δράση δύο ληστών – Την Κυριακή χτύπησαν κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Τέλος στην παράνομη δράση δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε πολλές ληστείες στην Πάτρα, έβαλε η Ασφάλεια της πόλης. Σύμφωνα...

Τέλος στην παράνομη δράση δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε πολλές ληστείες στην Πάτρα, έβαλε η Ασφάλεια της πόλης.Σύμφωνα με το tempo24, οι δύο άνδρες είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για επαγγελματίες της περιοχής.Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης οι δράστες φέρονται να χτύπησαν σε επιχείρηση, στην οδό Παπανδρέου, από όπου, με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν από υπάλληλο, το ποσό των 800 ευρώ.Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι αρχές “βλέπουν” εμπλοκή των δύο συλληφθέντων σε τουλάχιστον τρεις ακόμη ληστείες, οι οποίες σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών στην Πάτρα.