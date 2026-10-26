«Νετανιάχου ή πυρηνικός όλεθρος»: Η ανάρτηση-σοκ με το Τελ Αβίβ σε πυρηνική καταστροφή λίγο πριν τις κάλπες

Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ανεβάζει τους τόνους της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να...





Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ανεβάζει τους τόνους της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να θέσει το δίλημμα των εκλογών με δραματικούς όρους, δημοσιεύοντας εικόνα που απεικονίζει πυρηνική έκρηξη στο Τελ Αβίβ.Μέσα από ένα μήνυμα που συνδέει άμεσα την ιρανική απειλή με το αποτέλεσμα της κάλπης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποιεί για υπαρξιακούς κινδύνους για τη χώρα, κάνοντας ακόμη και λόγο για το ενδεχόμενο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος». Η ανάρτηση προκάλεσε πολιτική θύελλα, με τον βασικό του αντίπαλο να τον κατηγορεί για κινδυνολογία και τρομοκράτηση των ψηφοφόρων.Δυναμιτίζει το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα με μια ανάρτηση που απεικονίζει έκρηξη πυρηνικής βόμβας στο Τελ Αβίβ, με μια φωτογραφία παραγμένη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.Στην ανάρτηση φαίνεται το «μανιτάρι» που προκαλεί η έκρηξη της ατομικής βόμβας να καταστρέφει το Τελ Αβίβ (δείτε φωτογραφία).Ο Νετανιάχου επέλεξε να ντύσει την ανάρτηση αυτή με μια εκτενή αναφορά στον επιχειρηματία, στοχαστή και συγγραφέα Γιούβαλ Μπλούμπεργκ, που κάνει αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν αναφέροντας για πρώτη φορά ότι, άσχετα με το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών στις ΗΠΑ, η προσπάθεια να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη θα πρέπει να συνεχιστεί.Παράλληλα, ο Μπλούμπεργκ φροντίζει να νουθετήσει τους Ισραηλινούς πολίτες ενόψει των εκλογών, λέγοντας ότι «το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πραγματικό και απτό υπαρξιακό κίνδυνο. Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά, τίποτα δεν θα αλλάξει πια. Όλα είναι τόσο ασήμαντα μπροστά στον υπαρξιακό κίνδυνο του Ιράν και του σιιτικού άξονα».«Το μίσος για τον Νετανιάχου, όσο κι αν γεμίζει έναν ολόκληρο κόσμο για ένα ολόκληρο στρατόπεδο, δεν θα βοηθήσει απέναντι στον ιρανικό πυρήνα, όποιος νοιάζεται για τη φυσική ύπαρξη του ίδιου, της οικογένειάς του και των αγαπημένων του, το χέρι του πρέπει να τρέμει πριν επιλέξει κάποιον που δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει την αποστολή, και έτσι να καταδικάσει τον εαυτό του και την οικογένειά του σε κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος, εξαιτίας του πολιτικού του μίσους ή εξαιτίας μιας ηλίθιας και ασήμαντης καταιγίδας αίματος», προσθέτει.Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου