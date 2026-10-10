Πώς η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για τον γυναικολόγο - Εξετάζεται αν έχει παράξει υλικό παιδικής πορνογραφίας

«Φύλλο και φτερό» θα κάνουν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. τα ψηφιακά πειστήρια από το σπίτι και το ιατρείο του 52χρονου γυναικ...

«Φύλλο και φτερό» θα κάνουν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. τα ψηφιακά πειστήρια από το σπίτι και το ιατρείο του 52χρονου γυναικολόγου - μαιευτήρα που συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.Η πληροφορία για τον 52χρονο γιατρό ήρθε από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από την Google, μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). Όπως προέκυψε ο γυναικολόγος - μαιευτήρας προέβη στη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είχε προβεί ο ίδιος και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.Την έρευνα πραγματοποίησε η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης (8/10), έγινε έφοδος στο σπίτι και στο ιατρείο του (σ.σ. και τα δύο στο Χαλάνδρι) όπου παρουσία εισαγγελέα κατασχέθηκαν: ένα κινητό τηλέφωνο, ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ, ένα laptop, ένα tablet και μία κάρτα αποθήκευσης microSD.Από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα προαναφερθέντα ψηφιακά πειστήρια, ταυτοποιήθηκε η διαχείριση του επίμαχου λογαριασμού από τον 52χρονο γιατρό και βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία (σ.σ. φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων απεικονίζονται και ανήλικα άτομα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών. Κάπως έτσι ακολούθησε η σύλληψη του με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ από τη μέχρι στιγμής διενεργηθείσα προανάκριση, δεν επιβεβαιώθηκε η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος , με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε ενώπιον αρμόδιου Εισαγγελέα ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.