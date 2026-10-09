ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ του Αλέκου Κιτσάκη που δεν θέλουν να ακούνε Μπολσεβίκοι και αλβανοί...!! ΝΑ ΖΗΣΕΙ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ!..













Ο «Στόχος» βρήκε το περίφημο αυτό τραγούδι για την Βόρειο Ήπειρο του θρυλικού Αλέκου Κιτσάκη που εφυγε τον Φεβρουάριο το 2015 και σάς το προσφέρει για το Αρχείο σας. Τους στίχους έγραψε ο Λάκης Τσώλης και την μουσική ο Τάκης Δημητρίου, που παίζει και το κλαρίνο που ακούγεται στο βίντεο...ΙΔΟΥ οι στίχοι του επί 30 χρόνια απαγορευμένου αυτού τραγουδιού για την Βόρειο ΉπειροΜέσα στην Βόρειο Ήπειροέχω έναν αδελφόκαι μιά μάνα πικραμένηπού 'ναι πάντα δακρυσμένηΡΕΦΡΑΙΝΒόρειο Ήπειρος καημένηπού 'σαι χρόνια σκλαβωμένηπεριμένεις με λαχτάραΈνωση με την Ελλάδα...και την προσευχή σου κάνειςγια να 'ρθείς προτού πεθάνεις...ΦΩΝΗ ΑΛΕΚΟΥ ΚΙΤΣΑΚΗ: «Να ζήσει η Βόρειο Ήπειρος»!..Μέσα στην Βόρειο Ήπειροτρώνε ψωμί μα είναι πικρόκι όλο ζούν με την ελπίδαπότε νάρθουν στην Πατρίδα...ΡΕΦΡΑΙΝΒόρειο Ήπειρος καημένηπού 'σαι χρόνια σκλαβωμένηπεριμένεις με λαχτάραΈνωση με την Ελλάδα...και την προσευχή σου κάνειςγια να 'ρθείς προτού πεθάνεις...