ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ του Αλέκου Κιτσάκη που δεν θέλουν να ακούνε Μπολσεβίκοι και αλβανοί...!! ΝΑ ΖΗΣΕΙ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ!..

Ο «Στόχος» βρήκε το περίφημο αυτό τραγούδι για την Βόρειο Ήπειρο του θρυλικού Αλέκου Κιτσάκη που εφυγε τον Φεβρουάριο το 2015 και σάς το πρ...
Ο «Στόχος» βρήκε το περίφημο αυτό τραγούδι για την Βόρειο Ήπειρο του θρυλικού Αλέκου Κιτσάκη που εφυγε τον Φεβρουάριο το 2015 και σάς το προσφέρει για το Αρχείο σας. Τους στίχους έγραψε ο Λάκης Τσώλης και την μουσική ο Τάκης Δημητρίου, που παίζει και το κλαρίνο που ακούγεται στο βίντεο...
ΙΔΟΥ οι στίχοι του επί 30 χρόνια απαγορευμένου αυτού τραγουδιού για την Βόρειο Ήπειρο
Μέσα στην Βόρειο Ήπειρο
έχω έναν αδελφό
και μιά μάνα πικραμένη
πού 'ναι πάντα δακρυσμένη
ΡΕΦΡΑΙΝ
Βόρειο Ήπειρος καημένη
πού 'σαι χρόνια σκλαβωμένη
περιμένεις με λαχτάρα
Ένωση με την Ελλάδα...
και την προσευχή σου κάνεις
για να 'ρθείς προτού πεθάνεις...
ΦΩΝΗ ΑΛΕΚΟΥ ΚΙΤΣΑΚΗ: «Να ζήσει η Βόρειο Ήπειρος»!..
Μέσα στην Βόρειο Ήπειρο
τρώνε ψωμί μα είναι πικρό
κι όλο ζούν με την ελπίδα
πότε νάρθουν στην Πατρίδα...
ΡΕΦΡΑΙΝ
Βόρειο Ήπειρος καημένη
πού 'σαι χρόνια σκλαβωμένη
περιμένεις με λαχτάρα
Ένωση με την Ελλάδα...
και την προσευχή σου κάνεις
για να 'ρθείς προτού πεθάνεις...
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