Νέα στοιχεία για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού





Το Πολεμικό Ναυτικό εγκαίρως από το 2020 είχε διαγνώσει την ανάγκη πρόσκτησης νέων υποβρυχίων, ενημερώνοντας σχετικώς την πολιτική ηγεσία και τον πρωθυπουργό. Στον εξοπλιστικό σχεδιασμό του ΠΝ περιλαμβάνεται πρωταρχικά η υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού για τα υποβρύχια της κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» τύπου «214» καθώς και η απόκτηση τεσσάρων νέων υποβρυχίων με δικαίωμα προαίρεσης επιπρόσθετων δυο (4+2).





Απώτερος στόχος του ΠΝ είναι η διατήρηση κατ’ ελάχιστον οκτώ σύγχρονων υποβρυχίων, συνάμα με τη διατήρηση ορισμένων παλαιότερων όπως του εκσυγχρονισμένου με σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP) υποβρυχίου «ΩΚΕΑΝΟΣ» (S-118). Η υλοποίηση ενός προγράμματος εκσυγχρονισμού για τα υποβρύχια της κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ» τύπου «214» απαιτεί ένα κονδύλι της τάξης του 1.1 με 1.2 δισ. ευρώ ενώ η ναυπήγηση νέων υποβρυχίων δεσμεύει ένα ποσό της τάξης των 3.5 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ.



Υπενθυμίζεται πως τα υποβρύχια διαθέτουν το προωραίο σόναρ (bow sonar / cylindrical array sonar) των υποβρυχίων Type 214 είναι μια κυλινδρική διάταξη παθητικής και ενεργητικής ανίχνευσης στόχων, η οποία αποτελεί βασικό κομμάτι του ολοκληρωμένου συστήματος σόναρ DBQS της Atlas Elektronik. Βρίσκεται τοποθετημένο στην πλώρη (προωραίο τμήμα) του υποβρυχίου, προσφέροντας ευρεία γωνία κάλυψης για την ανίχνευση στόχων μπροστά και πλευρικά του σκάφους.





Το προωραίο κυλινδρικό σόναρ δεν λειτουργεί μόνο του, αλλά συμπληρώνεται από μια σειρά εξειδικευμένων αισθητήρων που δίνουν στα Type 214 (όπως η ελληνική κλάση Παπανικολής) πλήρη επίγνωση της κατάστασης 360 μοιρών. Επίσης υπάρχει το πλευρικό σόναρ Flank Array Sonar (FAS-3) με τις πλευρικές διατάξεις σόναρ χαμηλής/μέσης συχνότητας κατά μήκος του κύτους για την κάλυψη των πλευρών. Τέλος, το συρόμερο Towed Array Sonar (TAS-3).





Πρόκειται για το συρόμενο σόναρ χαμηλής συχνότητας που αναπτύσσεται πίσω (στο πρυμναίο τμήμα) από το υποβρύχιο για ανίχνευση σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Δεδομένων των παραπάνω συστημάτων μάχης προγραμματίζεται η γενική επισκευή – συντήρηση καθώς και η βελτίωση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων με νέας γενιάς επεξεργαστές και λογισμικό, ώστε να αναβαθμιστούν η ικανότητα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, η επεξεργασία, η ταξινόμηση των στόχων.





Επίσης εξετάζεται η αναβάθμιση ή αντικατάσταση των πλευρικών και πρωραίων διατάξεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο και πάντα με γνώμονα το κόστος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο νοτιοκορεατικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού υποβρυχίων KSS‑II υπήρξε η πρόβλεψη για νέο συρόμενο σόναρ, σόναρ αποφυγής ναρκών και αναβάθμιση του συστήματος μάχης.



Το σύστημα πρόωσης των υποβρυχίων καθώς και το σύστημα AIP αποτελούν κεντρικό πυρήνα του προγράμματος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής (MLU) των τεσσάρων Υποβρυχίων τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού. Ως προς το σκέλος της εκτέλεσης των εργασιών τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αποτελούν με τα μέχρι πρότινος δεδομένα τη βασική επιλογή του Πολεμικού Ναυτικού για την υλοποίηση του προγράμματος. Σε επίπεδο οροφής δυνάμεων το Πολεμικό Ναυτικό έχει θέση ως απαράβατο στόχο τη συγκρότηση δύναμης συνολικά 8 υποβρυχίων (κατ’ ελάχιστο) για την επόμενη δεκαετία. Τα προγράμματα των υποβρυχίων (πρόσκτηση νέων υποβρυχίων καθώς και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μέσης ζωής (MLU) των τεσσάρων Υποβρυχίων τύπου 214) θα απαιτήσουν δαπάνες περίπου ύψους 5.5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μια ακόμη πρόκληση για το Πολεμικό Ναυτικό είναι οι χρόνοι ναυπήγησης και παράδοσης των νέων υποβρυχίων οι οποίοι υπολογίζονται σε 7 και πλέον έτη.





Πρόκειται για το χρονικό διάστημα από την ημέρα της υπογραφής των συμβάσεων ως την ημέρα της επίσημης ένταξης στον ελληνικό στόλο.

Αξίζει να επισημανθεί πως το σύστημα μάχης ORCCA εγκαθίσταται στα υποβρύχια τύπου 209 New Generation και 214 New Generation καθώς και στα Type 212 CD. Η εγκατάσταση νέου συστήματος μάχης ενέχει σημαντικό κόστος και παραμένει αβέβαιο εάν τελικώς θα υλοποιηθεί αφού είναι συνάρτηση των διατιθέμενων πιστώσεων.Επιπροσθέτως, άλλες εργασίες που προγραμματίζονται αφορούν τους αισθητήρες μάχης, τους ιστούς και τις επικοινωνίες. Ως προς τον οπλισμό εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχει δυνητική προσθήκη νέων τορπιλών και ολοκλήρωση νέων όπλων. Σήμερα τα υποβρύχια αξιοποιούν τις τορπίλες DM2A4 SeaHake Mod 4 ενώ η προσθήκη νέων όπλων θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις DM2A5 σε συνδυασμό με το νέο σύστημα μάχης ORCCA που προτείνεται. Καταλυτικής φύσεως παραμένουν τα σόναρ των υποβρυχίων όπου και εδώ αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς Πολεμικού Ναυτικού.