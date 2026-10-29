Basket Gate: «Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και λένε... ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»

Σε μια προσπάθεια επηρεασμού διαιτητών που φτάνει στα όρια εκβιασμού, ώστε να κλείσουν στόματα και να μην προχωρήσουν σε καταγγελίες για ...

Σε μια προσπάθεια επηρεασμού διαιτητών που φτάνει στα όρια εκβιασμού, ώστε να κλείσουν στόματα και να μην προχωρήσουν σε καταγγελίες για το σκάνδαλο που συνταράσει το ελληνικό μπάσκετ, έχει επιδοθεί το σύστημα που επηρέαζε ο προφυλακιστέος για την υπόθεση πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος.Ενδεικτική είναι η εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία που έφερε στο φως της δημοσιότητας, Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας στο ERTnews: «(σ.σ. οι εκλογές) Γίνανε ηλεκτρονικά σε ένα σώμα 700, 750 ή και 650, όπου όπως λέει η δικογραφία είχαν ήδη δημιουργήσει ένα στρατό διαιτητών. Όπως έχουν και τώρα δηλαδή. Πρέπει να σας πω ότι παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί».Παρά τις καταιγιστικές εξελίξεις, τις διαρκείς αποκαλύψεις, τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις κεντρικών προσώπων του τεράστιου αυτού σκανδάλου, ορισμένοι δεν λένε να βάλουν μυαλό.