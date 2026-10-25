Axios: Προειδοποίηση για ιρανικά σχέδια δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων – Οι ΗΠΑ μειώνουν το προσωπικό πρεσβειών στη Μέση Ανατολή

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ για την ασφάλεια των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών, καθώς η Ουάσιγκτον περιορίζει την παρουσία προ...



Αίτημα να ενημερωθούν περισσότεροι εργαζόμενοι για τις απειλές



Το υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του Axios είναι μονοσέλιδο και δεν φέρει διαβάθμιση. Σε αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, επισημαίνει προς τον Μάρκο Ρούμπιο την ανάγκη ευρύτερης ενημέρωσης για τα φερόμενα ιρανικά σχέδια δολοφονίας.



Η προειδοποίησή του αφορά ειδικότερα Αμερικανούς εργαζομένους που σήμερα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για να λάβουν γνώση των σχετικών πληροφοριών. Ο Κλέιτον υποστηρίζει ότι η ενημέρωση πρέπει να φτάσει σε περισσότερα πρόσωπα, ώστε όσοι ενδέχεται να αποτελούν στόχους να γνωρίζουν τον κίνδυνο.



Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ για την ασφάλεια των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών, καθώς η Ουάσιγκτον περιορίζει την παρουσία προσωπικού σε χώρες της Μέσης Ανατολής υπό τον φόβο επιθέσεων.Στο επίκεντρο βρίσκονται πληροφορίες για ιρανικά σχέδια εναντίον Αμερικανών αξιωματούχων, την ώρα που η περιφερειακή ένταση ενισχύει την ανησυχία για νέες εστίες σύγκρουσης.Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που φέρνει στο φως το Axios, η Τεχεράνη έχει αυξήσει αισθητά τις ενέργειες στοχοποίησης Αμερικανών διπλωματών και κρατικών στελεχών. Οι απειλές αφορούν τόσο τη Μέση Ανατολή όσο και άλλες περιοχές, ενώ ορισμένα από τα φερόμενα σχέδια δολοφονίας περιγράφονται ως ευρισκόμενα σε «προχωρημένο στάδιο».Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 23 Οκτωβρίου και έχει αποδέκτη τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η προειδοποίηση διατυπώνεται ενώ εντείνονται οι φόβοι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να ξεπεράσει τα σημερινά της όρια και να οδηγήσει σε γενικευμένη περιφερειακή αντιπαράθεση.Αμερικανοί αξιωματούχοι συνδέουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες με τις αποφάσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να περιορίσει τη στελέχωση αρκετών πρεσβειών στην περιοχή. Όπως εξηγούν, οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών συγκαταλέγονται στους παράγοντες που οδήγησαν στην απομάκρυνση εργαζομένων.Στις ανησυχίες της Ουάσιγκτον προστίθεται η πιθανότητα διεύρυνσης της δράσης των Χούθι. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης εκτιμάται ότι ενδέχεται να επεκτείνουν τις επιθέσεις τους πέρα από τη Σαουδική Αραβία, στρέφοντας τα πυρά τους και προς άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.Το περιβάλλον ασφαλείας γίνεται ακόμη πιο ασταθές εξαιτίας του ενδεχομένου νέων αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ένα τέτοιο σενάριο τοποθετείται χρονικά ενδεχομένως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσηςΣτην προοπτική μιας ακόμη στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης αναφέρθηκε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε ως εναλλακτικές μια νέα επιχείρηση και την επίτευξη συμφωνίας με την ιρανική πλευρά.«Μπορεί να κάνουμε άλλη μία μικρή επιχείρηση “Επική Οργή” (Epic Fury) ή [οι Ιρανοί] να συμφωνήσουν [σε μια συμφωνία]», δήλωσε χαρακτηριστικά.Συνεχίζοντας, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα επιλέξει να προχωρήσει σε συμφωνία.«Αν είναι έξυπνοι, θα πουν απλώς “Ας περάσουμε στην ουσία”, αλλά αμφιβάλλω ότι θα το κάνουν, γιατί ίσως δεν είναι έξυπνοι», πρόσθεσε ο Τραμπ.