Apache στην πρώτη γραμμή: Νέες εικόνες δράσης από τα επιθετικά ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού

Στα επιθετικά ελικόπτερα Apache της Αεροπορίας Στρατού στρέφεται το ενδιαφέρον της εκπομπής «Με Αρετή και Τόλμη», η οποία μεταδίδεται την...

Στα επιθετικά ελικόπτερα Apache της Αεροπορίας Στρατού στρέφεται το ενδιαφέρον της εκπομπής «Με Αρετή και Τόλμη», η οποία μεταδίδεται την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι από την ΕΡΤ3. Η εκπομπή παρουσιάζει εικόνες από τη δράση των ελικοπτέρων, τα οποία βρίσκονται σε ετοιμότητα για επιχειρήσεις ημέρα και νύχτα.Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, καταγράφοντας από κοντά επιχειρησιακές εικόνες των Apache και τη δραστηριότητα των πληρωμάτων τους.Τα Apache της Αεροπορίας Στρατού σε δράσηΤα Apache αποτελούν την αιχμή της ισχύος της Αεροπορίας Στρατού και διατηρούνται έτοιμα να αναλάβουν δράση όπου απαιτηθεί, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.Στο νέο επεισόδιο του «Με Αρετή και Τόλμη» παρουσιάζονται πλάνα από τις επιχειρήσεις των επιθετικών ελικοπτέρων, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να δει εικόνες από τη δραστηριότητά τους.