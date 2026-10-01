Κως: Στο «σκαμνί» ο 83χρονος που βίαζε την εγγονή του από την ηλικία των 5 ετών

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου, θα βρεθεί ο 83χρονος παππούς, ο οποίος εμπλέκεται σε μία ζοφερή υπόθεση, η οποία είχε συνταράξει την κοινω...



Τα στοιχεία της δικογραφίας και οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου



Κεντρικό ρόλο στη δικογραφία, διαδραματίζουν οι ανωμοτί καταθέσεις της ανήλικης και των αδελφών της, οι οποίες λήφθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, η παθούσα αναφέρθηκε σε παρόμοιες πράξεις και εις βάρος της ανήλικης εξαδέλφης της.



Ο 83χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε έμεινε μόνος με το παιδί, ενώ έκανε λόγο για σκευωρία των κοινωνικών λειτουργών, εις βάρος του. Ωστόσο, η εισαγγελική πρόταση, κρίνει τους ισχυρισμούς του αβάσιμους, επισημαίνοντας, ότι η αφαίρεση της γονικής μέριμνας των παιδιών, αποφασίστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο, λόγω πλημμελούς άσκησής της και όχι εξαιτίας της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου, θα βρεθεί ο 83χρονος παππούς, ο οποίος εμπλέκεται σε μία ζοφερή υπόθεση, η οποία είχε συνταράξει την κοινωνία της Ρόδου, αλλά και το πανελλήνιο, όταν ήρθε στο φως της δημοσιόητας.Συγκεκριμένα, στις 5 Οκτωβρίου 2026, εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω η υπόθεση του 83χρονου, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 12 ετών και αιμομιξία σε βάρος της ανήλικης εγγονής του.Ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά από τον Οκτώβριο του 2025. Το Συμβούλιο Εφετών, παρέτεινε την κράτησή του έως τις 6 Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται το ανώτατο όριο, των 12 μηνών της φυλάκισής του. Η δίκη ξεκινά μόλις μία ημέρα, πριν την υποχρεωτική αποφυλάκισή του.Η έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021. Οι αποδιδόμενες πράξεις τοποθετούνται από τον Μάιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν το κορίτσι ήταν από 5,5 ετών. Ο 83χρονος είχε αναλάβει τη φύλαξη και τη φροντίδα της εγγονής του, κατόπιν ανάθεσης της κηδεμονίας της στον ίδιο, από την μητέρα της.