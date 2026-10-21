ΣΟΚ στο ελληνικό μπάσκετ! Στη ΓΑΔΑ η Τσαρούχα... Στου Παπαπέτρου το σπίτι τα 820.000 ευρώ... Μέσα κι ο Μαυραγάνης!

Άφωνη η ελληνική κοινωνία μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις μετά τις συλλήψεις του απερχόμενου προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και ...













Άφωνη η ελληνική κοινωνία μπροστά στις καταιγιστικές εξελίξεις μετά τις συλλήψεις του απερχόμενου προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και των Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κορομηλά, Πηλοίδη και Μαυραγάνη.Οι έξι συλληφθέντες που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο θα διανυκτερεύσουν απόψε στη ΓΑΔΑ και αύριο νωρίς το πρωί αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα στην Ευελπίδων, με το πιθανότερο σενάριο να παίρνουν προθεσμία για να απολογηθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα.Γνωστός έγινε και ο διαιτητής, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν οι 820.000 ευρώ από την υπόθεση των στημένων αγώνων. Ο λόγος γίνεται για τον Πέτρο Παπαπέτρου, με το ελληνικό FBI να βρίσκει το συγκεκριμένο ποσό στην οικεία του Έλληνα διαιτητή. Φυσικά αυτό το ποσό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κάποιον τρόπο, με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν στημένα παιχνίδια, αλλά και παράνομο στοιχηματισμό σε παιχνίδια πρώτης κατηγορίας. Ενώ προέκυψαν έπειτα από τρίμηνη εισαγγελική έρευνα του εισαγγελέα Αθηνών, Απόστολο Γραμμένο.Η δικογραφία, φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις – καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα, ενώ ελέγχονται τουλάχιστον 50 αγώνες για στήσιμο! Δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ.Και οι έξι που συνελήφθησαν, είχαν κληθεί για εξηγήσεις ενώπιον του δικαστικού λειτουργού που διενεργεί την έρευνα, κλήση την οποία αγνόησαν. Έτσι, ο αθλητικός εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση της δίωξης και ακολούθως στην έκδοση των ενταλμάτων.