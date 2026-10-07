Τρία χρόνια από την 7η Οκτωβρίου: Τελετές μνήμης και ενός λεπτού σιγή στα σημεία της επίθεσης της Χαμάς

Ιδιαίτερα θλιβερή είναι η σημερινή ημέρα στο Ισραήλ καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εισβολή των μαχητών της Χαμάς στη χώρα, στις...





Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ, μέλος της συμμαχίας «Together», επισκέπτεται τον χώρο του μουσικού φεστιβάλ / REUTERS/Ronen Zvulun



Εκτός από το πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας, οι τελετές έχουν φέτος ιδιαίτερη διάσταση, καθώς είναι οι πρώτες μετά την έναρξη της ισχύος, πέρυσι, της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ένα έδαφος που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διεξήγαγε το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου.



Άνθρωποι επισκέπτονται τον χώρο του μουσικού φεστιβάλ «Nova» όπου έγινε το λουτρό αίματος / REUTERS / Ronen Zvulun



Ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός που κατηγορεί τον νυν επικεφαλής της κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν εμπόδισε την επίθεση, συνάντησε τους πενθούντες στον τόπο του φεστιβάλ Νόβα.



«Ήταν μια κολοσσιαία αποτυχία του Κράτους του Ισραήλ, το οποίο δημιουργήθηκε για να υπερασπίζεται τους Εβραίους στη γη μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Όμως στη συνέχεια νέοι άνδρες και νέες γυναίκες απ’ όλο το Ισραήλ ήρθαν να πολεμήσουν, να προστατεύσουν και να σώσουν ζωές, τις ζωές των αδελφών τους, και γεννήθηκε μια γενιά ηρώων. Και οφείλουμε σ’ αυτή την εξαιρετική γενιά να ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας για να είναι πιο δυνατή, καλύτερη». Ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός που κατηγορεί τον νυν επικεφαλής της κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν εμπόδισε την επίθεση, συνάντησε τους πενθούντες στον τόπο του φεστιβάλ Νόβα.«Ήταν μια κολοσσιαία αποτυχία του Κράτους του Ισραήλ, το οποίο δημιουργήθηκε για να υπερασπίζεται τους Εβραίους στη γη μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Όμως στη συνέχεια νέοι άνδρες και νέες γυναίκες απ’ όλο το Ισραήλ ήρθαν να πολεμήσουν, να προστατεύσουν και να σώσουν ζωές, τις ζωές των αδελφών τους, και γεννήθηκε μια γενιά ηρώων. Και οφείλουμε σ’ αυτή την εξαιρετική γενιά να ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας για να είναι πιο δυνατή, καλύτερη».

Ιδιαίτερα θλιβερή είναι η σημερινή ημέρα στο Ισραήλ καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εισβολή των μαχητών της Χαμάς στη χώρα, στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251.Το Ισραήλ αποτίει σήμερα φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς πριν από τρία χρόνια, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές που σηματοδοτούνται από τη μνήμη της 7ης Οκτωβρίου 2023, της πιο φονικής ημέρας στην ιστορία της χώρας.Στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Nova, στο οποίο οι μαχητές της Χαμάς έκαναν στις 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο με αυτοκίνητα και αλεξίπτωτα πλαγιάς, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτου σιγή στις 06:29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους στη γιορτή αυτή, έχοντας γύρω τους πορτρέτα θυμάτων, μπροστά στα οποία είχαν καταθέσει λουλούδια.«Είναι οι ήρωές μας, τα σπουδαιότερα παιδιά του Ισραήλ», είπε ένας αστυνομικός κοιτάζοντας τα πορτρέτα των πεσόντων συναδέλφων του.Σιγή τηρήθηκε επίσης στο κιμπούτς Κφαρ Άζα, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου 64 κάτοικοι είχαν σκοτωθεί και 18 απαχθεί, καθώς και σε άλλα μέρη. Εκδήλωση οργανωμένη από τις οικογένειες των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί επίσης το βράδυ στο Τελ Αβίβ.Τελετές είναι προγραμματισμένες όλη τη σημερινή ημέρα για να αποδοθούν τιμές στα θύματα αυτής της χωρίς προηγούμενο επίθεσης που πραγματοποίησαν από τη Γάζα μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Την ημέρα εκείνη, 251 άνθρωποι είχαν επίσης απαχθεί και οδηγηθεί δια της βίας στη Γάζα, 44 από τους οποίους ήταν ήδη νεκροί.