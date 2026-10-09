Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά – Προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι τη Χαβάη – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στον Παναμά. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το...

Ισχυρός σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στον Παναμά.Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 33 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Μακαράκας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12 χιλιόμετρα.Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα στον Παναμά. Η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκκενώσεις κτιρίων.Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά «επικίνδυνα» παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε επίσης η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.