«Χωριάτικο»: 65χρονη γυναίκα, άπορη, ασθενής και τρόφιμο Γηροκομείου, ο αχυράνθρωπος στη Ζάκυνθο

Μια 65χρονη άπορη γυναίκα, ζακυνθινής καταγωγής με προβλήματα υγείας είναι η τρόφιμος του Γηροκομείου (ΟΔΑΖ) που φέρεται να εμπλέκεται στ...



Η 65χρονη διαμένει μόνιμα σε δομή απόρων (γηροκομείο) στη Ζάκυνθο, στερείται οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου και δεν διαθέτει χρήματα ούτε για τις βασικές καθημερινές της ανάγκες, σύμφωνα με το ermisnews.gr.



Στελέχη του Τμήματος Ασφάλειας της Αστυνομίας Ζακύνθου την ανέκριναν την περασμένη Παρασκευή, σε μια προσπάθεια να καταγράψουν τα πρόσωπα του κυκλώματος που χρησιμοποίησαν μια άπορη και ασθενή γυναίκα για τις άπατες τους.



Τα μέλη της οργάνωσης την εντόπισαν και, προσφέροντάς της ένα ευτελές χρηματικό ποσό, κατάφεραν να αποκτήσουν τα στοιχεία της.



Την εμφάνιζαν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτρια φούρνων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Στη συνέχεια, οι εικονικές αυτές επιχειρήσεις «εξαφανίζονταν» από την αγορά, αφήνοντας τεράστια χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία καταλογίζονταν στην ανυποψίαστη γυναίκα.



Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των μεθόδων που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, το οποίο εκτιμάται ότι προκάλεσε συνολική ζημιά άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εκατοντάδων παρόμοιων εικονικών εταιρειών.

Μια 65χρονη άπορη γυναίκα, ζακυνθινής καταγωγής με προβλήματα υγείας είναι η τρόφιμος του Γηροκομείου (ΟΔΑΖ) που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα της φορολογικής απάτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και στη Ζάκυνθο.Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες η γυναίκα φιλοξενείται στον ΟΔΑΖ εδώ και 3 μήνες μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο Νοσοκομείο το περασμένο καλοκαίρι.