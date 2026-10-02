Ο Ρούμπιο στην Αθήνα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - ΗΠΑ, ανακοινώθηκε η επίσκεψη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Όπως αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, καθώς και η πε...





Όπως αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλειαΤην Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδεία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου.Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς.Πριν από την Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός θα μεταβεί στο Ρέικιαβικ, όπου θα συναντηθεί με Ισλανδούς αξιωματούχους για συνομιλίες σχετικά με την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα, όπου θα έχει συναντήσεις με Πορτογάλους αξιωματούχους με αντικείμενο την προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της τεχνολογίας.