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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Στο Αιγαίο 6 τουρκικά αεροσκάφη: 7 παραβάσεις και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

Οκτωβρίου 10, 2026

  Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, με τη δραστηριότητα να εντοπίζεται στο Βορειοανατολικό και...

 



Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, με τη δραστηριότητα να εντοπίζεται στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συνολικά σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Πέντε UAV και ένα ATR-72 στο Αιγαίο

Η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα αφορούσε 6 μεμονωμένα αεροσκάφη και συγκεκριμένα 5 UAV και ένα ATR-72, χωρίς να καταγραφεί σχηματισμός μαχητικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σημειώθηκαν συνολικά 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από αυτές, οι 5 πραγματοποιήθηκαν από τα UAV και οι άλλες 2 από το ATR-72.

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