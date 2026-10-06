Στο Αιγαίο 6 τουρκικά αεροσκάφη: 7 παραβάσεις και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, με τη δραστηριότητα να εντοπίζεται στο Βορειοανατολικό και...

Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, με τη δραστηριότητα να εντοπίζεται στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Συνολικά σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Πέντε UAV και ένα ATR-72 στο ΑιγαίοΗ τουρκική αεροπορική δραστηριότητα αφορούσε 6 μεμονωμένα αεροσκάφη και συγκεκριμένα 5 UAV και ένα ATR-72, χωρίς να καταγραφεί σχηματισμός μαχητικών.Σύμφωνα με τα στοιχεία, σημειώθηκαν συνολικά 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Από αυτές, οι 5 πραγματοποιήθηκαν από τα UAV και οι άλλες 2 από το ATR-72.