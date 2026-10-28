Ο Λιόλιος και ο 58χρονος γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο Μαζωνάκη, στο ίδιο κελί στις φυλακές Κορυδαλλού

Σε χώρο «ελίτ» φαίνεται πως έχει μετατραπεί το κελί όπου κρατείται ο 58χρονος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης, μεταφ...

Σε χώρο «ελίτ» φαίνεται πως έχει μετατραπεί το κελί όπου κρατείται ο 58χρονος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης, μεταφέρθηκε ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος μετά την προφυλάκισή του για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.Ο 58χρονος παθολόγος μαζί με την 56χρονη σύζυγό του κρίθηκαν προφυλακιστέοι στις 16 Σεπτεμβρίου, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο που αφορά τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο ιατρείο τους στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε διαφορετικά κελιά και πτέρυγες στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ στο κελί του 58χρονου μεταφέρθηκε και ο Βαγγέλης Λιόλιος.Σύμφωνα με το Live News, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ είναι ο έβδομος κρατούμενος που διαμένει στο συγκεκριμένο κελί. Η προφυλάκισή του έγινε γνωστή την Κυριακή (25.10.2026) το βράδυ, μετά την απολογία του που διήρκησε 3μιση ώρες και κατά την οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του για τα στημένα στο μπάσκετ.Ο Βαγγέλης Λιόλιος, φέρεται να πέρασε το πρώτο βράδυ μετά την απόφαση στην Αστυνομική Διεύθυνση στη ΓΑΔΑ, καθώς είναι το σύνηθες πρακτικό. την Δευτέρα, ο 59χρονος μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Σύμφωνα με το Mega και τον Γιώργο Καλλιακμάνη, οι κρατούμενοι άκουσαν την πόρτα από την έξω μεριά να ανοίγει με κλειδί και ηλεκτρονικά και στη συνέχεια είδαν τον Βαγγέλη Λιόλιο να μπαίνει μέσα.Σύμφωνα με πληροφορίες οι κρατούμενοι στο κελί Ζ3, είναι στη φυλακή για οικονομικά εγκλήματα οι περισσότεροι, εκτός από τους αστυνομικούς και τον λιμενικό που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για άλλα εγκλήματα.