Δολοφονία στη Γλυφάδα: «Ανοιχτούς λογαριασμούς» με την Αλβανική μαφία φέρεται να είχε ο 52χρονος

Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει στον 52χρονο τα ξημερώματα της Κυριακής (11.10.2026) στη Γλυφάδα, με τις Αρχές να εικάζουν πως ο τρόπος της...

Καρτέρι θανάτου είχαν στήσει στον 52χρονο τα ξημερώματα της Κυριακής (11.10.2026) στη Γλυφάδα, με τις Αρχές να εικάζουν πως ο τρόπος της δολοφονίας του παραπέμπει περισσότερο σε μαφιόζικου τύπου ξεκαθάρισμα και προς τα εκεί στρέφονται κυρίως οι έρευνες. Μάλιστα ο «Παπαγάλος» φέρεται να είχε προστριβές με αντίπαλες συμμορίες και με μέλη της Αλβανικής μαφίας.Θύμα δολοφονίας ήταν ένας 52χρονος με ποινικό παρελθόν με τους δράστες να έχουν μελετήσει κάθε του κίνηση πριν προβούν στην εκτέλεσή του στη Γλυφάδα. Είχε το προσωνύμιο Παπαγάλος και είχε εμπλοκή σε περιστατικά με εκβιασμούς και οπαδικό υπόβαθρο. Ωστόσο, επειδή το θύμα φέρεται να είχε πολλές προστριβές και πολλούς εχθρούς η έρευνα στην παρούσα, αρχική φάση, είναι ανοιχτή προς πολλά σενάρια.Αυτό που αναζητούν τώρα οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) είναι βιντεοληπτικό υλικό από τη γύρω περιοχή, που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη των δραστών.Φαίνεται πως το σημείο της εκτέλεσης δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς πρόκειται για ερημικό σημείο, δίπλα στο εργοτάξιο στο παλιό ελληνικό, που ούτε κάμερες ασφαλείας υπάρχουν, αλλά ούτε σπίτια, και οι περαστικοί είναι ελάχιστοι.Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι δράστες να είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα, να τον ακολούθησαν αναβάτες σε μηχανή και όταν φτάσανε στο επιλεγμένο σημείο να τον πυροβόλησαν πισώπλατα και στη συνέχεια να διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Για αυτό βρέθηκε και στο οδόστρωμα δίπλα στην μηχανή του, που ήταν επίσης ριγμένη κάτω και θεωρήθηκε αρχικώς, από τον περαστικό που τον βρήκε, ως τροχαίο.Στη συνέχεια θα ληφθούν και καταθέσεις από την σύντροφό του θύματος και άτομα του περιβάλλοντός του.Στο σημείο βρέθηκαν οκτώ κάλυκες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι βολές που δέχτηκε το θύμα ήταν στο πίσω μέρος του σώματος του και από όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών.Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος είχε πλούσιο ποινικό ιστορικό αφού ήταν στην ομάδα της μαφιόζικης οργάνωσης του Γ. Μοσχούρη, γνωστού και ως «Θαμνάκια» που δολοφονήθηκε Ρωσόφωνους εκτελεστές με εντολή της Ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025, έξω από ιδιωτική κλινική.Είχε συλληφθεί μάλιστα το 2015 ως μέλος της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας. Σύχναζε και εργαζόταν σε δύο πολύ γνωστά νυχτερινά κέντρα της Παραλιακής. Η πιο πρόσφατη περιπέτειά του με τον νόμο ήταν το 2024 που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.Ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού. Ο Ν.Γ. ήταν γνωστός στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί το 2015 για εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών, ενώ το 2018 στο ΟΑΚΑ είχε πυροβολήσει και τραυματίσει άλλον οπαδό του Παναθηναϊκού.Επίσης, είχε πυροβολήσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από τον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού έναν άλλον οπαδό της ίδια ομάδας. Σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη το 2022.Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.