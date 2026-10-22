Επιπλέον 500 Ιταλοί αλεξιπτωτιστές στο Μιλάνο για την αντιμετώπιση μπαχαλάκηδων

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός μεταφορών Ματέο Σαλβίνι αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του, στην αποστολή πεντακοσίων επιπλέον...

Ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός μεταφορών Ματέο Σαλβίνι αναφέρθηκε, σε δηλώσεις του, στην αποστολή πεντακοσίων επιπλέον μελών του στρατού στο Μιλάνο, για την αντιμετώπιση τυχόν νέων βίαιων επεισοδίων.«Το ότι στο Μιλάνο θα σταλούν πεντακόσιοι αλεξιπτωτιστές της ταξιαρχίας “Φόλγκορε”, με μέση ηλικία άνω των σαράντα ετών και πολλές εμπειρίες στο εξωτερικό, για εμένα αποτελεί εγγύηση.»Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει από το Σάββατο», δήλωσε ο Σαλβίνι.«Οι αλεξιπτωτιστές θα εγγυηθούν τη δημόσια τάξη, μαζί με άλλες αστυνομικές δυνάμεις.»Και με μέσα ταχείας αντίδρασης, με ελαφρά τεθωρακισμένα τύπου Lince, με ντρόουν.»Θα είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι ένα μέλος του στρατού πρέπει να κάνει, σεβόμενο τους ισχύοντες κανόνες.»Ως πατέρας δυο παιδιών αισθάνομαι πιο ασφαλής αν υπάρχουν πεντακόσιοι αλεξιπτωτιστές της ταξιαρχίας “Φόλγκορε”, με δυνατότητα κρίσης, οι οποίοι θα παρακολουθούν τι ακριβώς συμβαίνει», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός και γραμματέας της Λέγκα.Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα πεντακόσια μέλη του ιταλικού στρατού θα πλαισιώσουν τους συναδέλφους τους που ήδη συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ασφαλείς δρόμοι», αλλά χωρίς να έχουν τις ίδιες δικαιοδοσίες της Αστυνομίας και των Καραμπινιέρων.