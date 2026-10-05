ΠΩΣ να το πουμε για να καταλάβετε...;;; Αυτα τα 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ σας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τα δίνετε ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ στα social media

















Επιμέλεια: Αθανάσιος Περράκης εα Αξ/κός Π.Α.Οι Αρχές ασφαλείας προτρέπουν τους πολίτες τους να μην δημοσιοποιούν τα πέντε πιο κάτω στοιχεία – πληροφορίες1.Ημερομηνία ΓέννησηςΕίναι προφανές ότι ο κάθε ένας χαίρεται όταν βλέπει τον «τοίχο» του στο Facebookνα γεμίζει από ευχές γενεθλίων.Αλλά την ίδια χαράαισθάνονται και διάφοροι επιτήδειοι. Γιατί; Διότι η Ημερομηνία Γέννησής σας μαζί με το Ονοματεπώνυμό σας και μαζί με μια Φωτογραφία σας στο προφίλ, είναι αρκετά για να γίνει πλαστογράφηση Δελτίου Ταυτότητας, Άδειας Οδηγού και ακόμη Διαβατηρίου. Συνεπώς… Happy Birthday; Ή μήπως όχι.2.Οικογενειακή ΚατάστασηΗ λέξη «Single» από μόνη της λειτουργεί ως «πόλος έλξης» για τους εγκληματίες. Όταν μάλιστα αλλάζετε την «Οικογενειακή σας Κατάσταση» από «Παντρεμένος/η» σε «Ελεύθερο/η», αυτομάτως όσοι παρακολουθούν το προφίλ σας έχοντας άλλα κίνητρα, αντιλαμβάνονται ότι είστε σε «ευάλωτη θέση» και κυρίως ότι πλέον «είστε μόνη στο σπίτι».3.«Που βρίσκομαι»Το να δημοσιοποιείτε την κάθε σας κίνηση, και το που βρίσκεστε ή με το να «ανεβάζετε» φωτογραφίες από τις διακοπές όπου βρίσκεστε δίδοντας παράλληλα πληροφορίες για τον χρόνο επιστροφή σας είναι ό,τι καλύτερο για τους εγκληματίες. Εσείς μαζεύετε like και αυτοί χρήσιμες πληροφορίες.«Μόνος/η στο σπίτι»4.Το να «ποστάρετε» στο Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είστε μόνος/η στο σπίτι», είναι από τα χειρότερα λάθη. Συνήθως αυτό συμβαίνει με τις νεαρότερες ηλικίες αλλά ο κίνδυνος παραμονεύει και για τους ενήλικες.5.Φωτογραφίες των παιδιών σαςΊσως το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να πράξει κάποιος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι να ανεβάζει φωτογραφίες των παιδιών του. Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. Διαβάστε τους 3 κινδύνους, οι οποίοι βάσει στοιχείων είναι οι πιθανότεροι να συμβούν:Αρχικώς η συλλογή πληροφοριών για τα παιδιά σας. Εταιρείες εξειδικεύονται στο «φακέλωμα», όπου δηλαδή συλλέγουν την κάθε πληροφορία που ανεβαίνει στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα, όσο και εάν σας φαίνεται παράξενο, στο μέλλον, για το παιδί σας να διατηρούν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο από την ημέρα γέννησης του με φωτογραφίες, στοιχεία και άλλο υλικό.Επιπλέον, κάθε φωτογραφία παιδιού στο Facebook και γενικότερα στο διαδίκτυο είναι υποψήφια για εκμετάλλευση από κυκλώματα παιδεραστίας.Παράλληλα, κάθε φωτογραφία παιδιού που ανεβαίνει είναι υποψήφια να υποστεί τεχνική επεξεργασία με ειδικά προγράμματα ώστε το παιδί να εμφανίζεται γυμνό σε παράνομες ιστοσελίδες παιδεραστίας.