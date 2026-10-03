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Κορυδαλλός: Συνελήφθη 47χρονος για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Οκτωβρίου 03, 2026

  Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώ...

 



Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ένας 47χρονος άντρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 47χρονου και πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και σπρέι πιπεριού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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