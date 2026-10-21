Ισόβια στον 44χρονο αλβανό που βίαζε την 9χρονη θετή κόρη του – Την απειλούσε ότι θα σκοτώσει τη γιαγιά της

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ένας 44χρονος, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικα...



Το χρονικό της κακοποίησης της 9χρονης



Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κατηγορητήριο, ο 44χρονος, μετά τον γάμο του, μετακόμισε μαζί με τη σύζυγό του από τον Τύρναβο σε χωριό της περιοχής του Αλμυρού.



Το καλοκαίρι του 2023, η γυναίκα, η οποία ήταν τότε έγκυος, ταξίδεψε στην Αλβανία, αφήνοντας την 9χρονη κόρη της από τον πρώτο της γάμο υπό την επίβλεψη του συζύγου της.



Κατά το διάστημα της απουσίας της μητέρας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, άρχισε η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού.



Οι πράξεις φέρεται να συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την επιστροφή της μητέρας, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και περιστατικά που τοποθετούνται χρονικά την άνοιξη του 2025.



Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της δικογραφίας, ο πατριός υποχρέωνε την ανήλικη να κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι μαζί του και προχωρούσε σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της.



Οι απειλές για τη γιαγιά της και ο φόβος που κρατούσε το παιδί σιωπηλό



Καθοριστικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελούν οι απειλές που, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, χρησιμοποιούσε ο 44χρονος προκειμένου να αποτρέψει την ανήλικη από το να αποκαλύψει όσα συνέβαιναν.



Ειδικότερα, φέρεται να απειλούσε ότι θα σκοτώσει μέλη της οικογένειάς της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη γιαγιά του κοριτσιού.



Ο φόβος για την ασφάλεια των αγαπημένων της προσώπων είχε ως αποτέλεσμα η 9χρονη να μην αποκαλύψει αρχικά στη μητέρα της την κακοποίηση που υφίστατο.



Οι απειλές αυτές, όπως περιγράφονται στο βούλευμα, αποτελούσαν μέρος του τρόπου με τον οποίο ο δράστης διατηρούσε τον έλεγχο πάνω στο παιδί και εξασφάλιζε τη σιωπή του.

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ένας 44χρονος, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας για τον βιασμό της 9χρονης κόρης της συζύγου του, καθώς και για δεύτερη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού, το οποίο του είχαν εμπιστευθεί για να το προσέχει.Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη (20/10), με τον 44χρονο, αλβανικής υπηκοότητας, να οδηγείται στη φυλακή μετά την ανακοίνωση της ποινής.Η υπόθεση αφορά περιστατικά που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκτυλίχθηκαν σε χωριό του Αλμυρού Μαγνησίας, όπου ο καταδικασθείς είχε εγκατασταθεί μαζί με τη σύζυγό του, έχοντας προηγουμένως διαμείνει στον Τύρναβο Λάρισας.Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση είχε το γεγονός ότι το ένα από τα δύο ανήλικα θύματα ήταν η κόρη της συζύγου του από προηγούμενο γάμο, την οποία ο 44χρονος είχε αναλάβει να φροντίζει κατά την απουσία της μητέρας της.