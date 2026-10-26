Αναβλήθηκε η δίκη της 41χρονης που δηλητηρίαζε τον Στρατιωτικό Γιατρό με ατροπίνη - «Ζητήσαμε να αναβαθμιστεί η κατηγορία»

Για τις 17 Μαρτίου αναβλήθηκε η δίκη της 41χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυ...









«Ζητήσαμε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα ή σε απόπειρα δολοφονίας, κάτι που θεωρώ πως θα μπορούσε να γίνει με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία, αλλά το δικαστήριο αναβλήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι με απόφαση του δικαστηρίου η επικοινωνία με την πρώην σύζυγό του θα περιορίζεται αποκλειστικά σε ζητήματα που αφορούν το παιδί τους.



«Το δικαστήριο αποφάσισε να μιλάω με την πρώην σύζυγό μου μόνο για τα παιδί», δήλωσε.

















Το χρονικό της υπόθεσηςΗ γυναίκα συνελήφθη στις 11 Οκτωβρίου για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.







ΚλείσιμοΜε βάση τη δικογραφία, η 41χρονη έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της, ο οποίος παρουσίαζε αλλεπάλληλες αδιαθεσίες, κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού.



Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο στρατιωτικός γιατρός με την πρώην σύζυγό του συνέφαγαν σε εστιατόριο. Όταν ο άνδρας ένιωσε άσχημα, αναφέρθηκε στους υπεύθυνους του εστιατορίου. Οι Μετά την αναβολή της δίκης, ο γιατρός δήλωσε ότι ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα ή απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί επαρκούν για μια τέτοια εξέλιξη.«Ζητήσαμε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα ή σε απόπειρα δολοφονίας, κάτι που θεωρώ πως θα μπορούσε να γίνει με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία, αλλά το δικαστήριο αναβλήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι με απόφαση του δικαστηρίου η επικοινωνία με την πρώην σύζυγό του θα περιορίζεται αποκλειστικά σε ζητήματα που αφορούν το παιδί τους.«Το δικαστήριο αποφάσισε να μιλάω με την πρώην σύζυγό μου μόνο για τα παιδί», δήλωσε.Το χρονικό της υπόθεσηςΗ γυναίκα συνελήφθη στις 11 Οκτωβρίου για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.ΚλείσιμοΜε βάση τη δικογραφία, η 41χρονη έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της, ο οποίος παρουσίαζε αλλεπάλληλες αδιαθεσίες, κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού.Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο στρατιωτικός γιατρός με την πρώην σύζυγό του συνέφαγαν σε εστιατόριο. Όταν ο άνδρας ένιωσε άσχημα, αναφέρθηκε στους υπεύθυνους του εστιατορίου. Οι κάμερες έδειξαν ότι η γυναίκα του έριξε κρυφά υγρό από φιαλίδιο στο ποτήρι του. Ο άνδρας αποφάσισε να μην μιλήσει, αλλά με τη βοήθεια ιδιωτικού ερευνητή εγκατέστησε κρυφή κάμερα σε ρολόι στην κουζίνα του, η οποία κατέγραψε την 41χρονη να προσθέτει ουσία σε τρόφιμα, με αποτέλεσμα να γίνει καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή της.

Για τις 17 Μαρτίου αναβλήθηκε η δίκη της 41χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τον εν διαστάσει σύζυγό της, στρατιωτικό γιατρό, προσθέτοντας την ουσία στο φαγητό και στο ποτό του.