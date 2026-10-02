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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Πάτρα, βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας το επίκεντρο

Οκτωβρίου 02, 2026

   Σεισμός ταρακούνησε το απόγευμα της Παρασκευής την Αχαΐα, κοντά στην Πάτρα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπεί...

  


Σεισμός ταρακούνησε το απόγευμα της Παρασκευής την Αχαΐα, κοντά στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε 2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 9,3 χιλιόμετρα.

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