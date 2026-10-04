Πού στρέφονται οι Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την έκρηξη στον Κολωνό με τους 4 τραυματίες – Στο «μικροσκόπιο» 45χρονος κάτοικος της περιοχής

Υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού και ναρκωτικών έχουν βρεθεί στον τόπο της έκρηξης στον Κολωνό, που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο αστυνο...





Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο μηχανισμός, από τα ευρήματα φαίνεται ότι αποτελείτο από μια δισκέτα από ηλεκτρική κουζίνα ή ζυγαριά κουζίνας, μπαταρία και μπουτόν (πυροκροτητής) και άγνωστη εκρηκτική ύλη. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η συσκευή με τη δισκέτα που φαίνεται ότι εξερράγη μπορεί να χωρέσει περίπου 500 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης ήταν μικρότερη, γιατί η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος, αλλά ικανή να προκαλέσει τους τραυματισμούς όσων ήταν κοντά.Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία εκτιμούν ότι η υπόθεση είναι του κοινού εγκλήματος, για αυτό την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά ενημερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, μετά το μεσημέρι ειδοποίησε την Άμεση Δράση ο διαχειριστής του κτιρίου ότι είχε βρει μια σακούλα κάτω από την σκάλα της εισόδου, που όπως είδε περιείχε ναρκωτικά. Ενημέρωσε και έναν από τους ιδιοκτήτες που μένουν στην πολυκατοικία και περίμεναν τους αστυνομικούς.Στο σημείο μετέβη περιπολικό του Τμήματος Ασφάλειας Κολωνού, με πλήρωμα έναν ανθυπαστυνόμο και μια γυναίκα αστυνομικό. Οι δύο πολίτες τους έδειξαν τη σακούλα, την οποία άνοιξε ο άνδρας αστυνομικός και άρχισε την έρευνα, καθώς πράγματι είδε πως περιείχε ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικά και ζυγαριά ακριβείας. Κατά την έρευνα όμως πάτησε πιθανότατα το μπουτόν, που όπως αποδείχτηκε ήταν εξάρτημα του εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ή έκρηξη, στις 15.34 ακριβώς, το απόγευμα.Οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από την περιοχή, καθώς και υλικό από κάμερες, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, ενώ ερευνάται ποιος ήταν ο παραλήπτης της σακούλας με τα ναρκωτικά.Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να ήταν στόχος ο παραλήπτης και είχαν παγιδευτεί τα ναρκωτικά, για αυτό την έρευνα κάνει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.