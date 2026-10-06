Έκλεψε τσάντα από 39χρονη και με τις κάρτες πήγε για... ψώνια σε μαγαζιά του Πειραιά

Ένας 48χρονος (ημεδαπός) έπεσε στα χέρια των αστυνομικών και κατηγορείται για αρπαγή (με τη χρήση βίας) τσάντας από 39χρονη γυναίκα, στην...

Ένας 48χρονος (ημεδαπός) έπεσε στα χέρια των αστυνομικών και κατηγορείται για αρπαγή (με τη χρήση βίας) τσάντας από 39χρονη γυναίκα, στην περιοχή του Πειραιά.Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 48χρονος, πρωινές ώρες της 2-10-2026, προσέγγισε πεζή 39χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν με την ανήλικη κόρη της στην περιοχή του Πειραιά και με τη χρήση βίας της άρπαξε την τσάντα της, η οποία περιείχε πέντε κάρτες τραπέζης, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα, και κατόπιν διέφυγε.Στην συνέχεια, ο 48χρονος από κοινού με 43χρονο ημεδαπό προέβησαν σε αγορές από τουλάχιστον τρία καταστήματα στην περιοχή του Πειραιά.Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου κατάφεραν να ταυτοποίησαν άμεσα τους δράστες και από κοινού με την Ομάδα ΔΙΑΣ τους συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες της ίδιας μέρας.Από έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μέρος των αφαιρεθέντων αντικείμενων, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα. Επιπλέον, στην κατοχή του 48χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απάτη με υπολογιστή κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.