Συνελήφθη 37χρονος που προέβαινε σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε χώρους με ανήλικους στην Κρήτη

Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα σε περιοχή της Μεσαράς, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Φαιστού. Ο 37χρονος συνελήφθη για κυνηγετικό ...



Ο 37χρονος συνελήφθη για κυνηγετικό όπλο που βρέθηκε στο σπίτι του και για το οποίο δεν είχε άδεια, ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές, ταυτοποιήθηκε ως το πρόσωπο για το οποίο υπήρχαν εδώ και μήνες καταγγελίες από ανηλίκους και του γονείς τους.



Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο συλληφθείς σύχναζε σε σημεία όπου υπήρχε αυξημένη παρουσία ανηλίκων και μάλιστα προέβαινε σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα.



Στην πρόοδο της έρευνας των αστυνομικών και την ταυτοποίηση του 37χρονου, φαίνεται να βοήθησε και βιντεοληπτικό υλικό, από κάμερες της περιοχής όπου περιγράφονταν από ανηλίκους ότι σύχναζε.

Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα σε περιοχή της Μεσαράς, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Φαιστού.