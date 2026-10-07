Χαλκίδα: 37χρονη αλβανίδα επιτέθηκε με φαλτσέτα στη ρουμάνα σύντροφο του πρώην συζύγου της και της έκοψε τα μαλλιά

Ένα σοβαρό επεισόδιο, που φαίνεται να συνδέεται με ερωτική αντιζηλία, εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη (6/10) στη Χαλκίδα. Μια 37χρονη υπήκοος Αλβα...

Ένα σοβαρό επεισόδιο, που φαίνεται να συνδέεται με ερωτική αντιζηλία, εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη (6/10) στη Χαλκίδα.Μια 37χρονη υπήκοος Αλβανίας μετέβη στο σπίτι της 23χρονης υπηκόου Ρουμανίας, συντρόφου του πρώην συζύγου της, όπου οι δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν.Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ένταση κλιμακώθηκε και κατέληξε σε συμπλοκή, με την 37χρονη να επιτίθεται με φαλτσέτα και να τραυματίζει τη νεαρή γυναίκα στα δάχτυλα του αριστερού χεριού.Στη συνέχεια, όπως περιγράφεται, η 37χρονη χτύπησε τη 23χρονη στο κεφάλι, την έριξε στο πάτωμα και έκοψε μέρος των μαλλιών της με τη φαλτσέτα. Φεύγοντας από το σπίτι, άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο της νεαρής γυναίκας.Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η 37χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, απέναντι από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.