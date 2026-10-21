Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Βόλος: Αστυνομικός μπήκε στο σπίτι και έσωσε 36χρονη από τον σύντροφό της την ώρα που την χτυπούσε

Οκτωβρίου 21, 2026

  Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στον Βόλο, όταν αστυνομικός επενέβη την ώρα που ένας 35χρονος φέρεται να χτυπούσ...

 



Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στον Βόλο, όταν αστυνομικός επενέβη την ώρα που ένας 35χρονος φέρεται να χτυπούσε την 36χρονη αρραβωνιαστικιά του, σταματώντας την επίθεση.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα, μέσα στο διαμέρισμα όπου βρίσκονταν οι δύο σύντροφοι. Όπως αναφέρεται, είχε προηγηθεί καβγάς για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί.

Η επέμβαση του αστυνομικού και η σύλληψη

Ο αστυνομικός έφτασε στο σημείο έπειτα από καταγγελία και επενέβη μέσα στο διαμέρισμα, την ώρα που η 36χρονη δεχόταν χτυπήματα. Η παρέμβασή του ήταν καθοριστική για να σταματήσει το περιστατικό.

Ο 35χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση.

Τι υποστήριξαν στο δικαστήριο

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χτύπησε τη σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του καβγά απλώς την έσπρωξε. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δυο τους δεν τσακώνονται συχνά.

Από την πλευρά της, η 36χρονη δεν παραδέχτηκε ότι έπεσε θύμα βίας από τον αρραβωνιαστικό της. Όπως φέρεται να είπε, εκείνος ήταν μεθυσμένος και θύμωσε με κάτι που του ανέφερε.

Ωστόσο, η κατάθεση του αστυνομικού είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς περιέγραψε όσα αντίκρισε όταν έφτασε στο διαμέρισμα και ανέφερε ότι τα χτυπήματα σταμάτησαν μόνο μετά την επέμβαση των Αρχών.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)