Συνελήφθη 34χρονος που φέρεται να έδωσε εντολή για εμπρησμό στο αυτοκίνητο αντιδημάρχου Ζωγράφου! Ο στόχος ήταν άλλος...

Στη σύλληψη ενός 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης σε αυτοκίνητο αντιδημάρχου στου Ζωγράφου...



Ο άνδρας συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του, στο πλαίσιο της έρευνας για την εμπρηστική επίθεση της 14ης Σεπτεμβρίου 2026.



Πρόκειται για την τρίτη σύλληψη που πραγματοποιείται για την υπόθεση, καθώς την περασμένη Τρίτη (13/10) είχαν συλληφθεί ακόμη δύο άνδρες, ηλικίας 33 και 35 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για την εκτέλεση της επίθεσης.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Κώστα Πίτσιου δεν αποτελούσε τον πραγματικό στόχο των δραστών. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η επίθεση προοριζόταν για ηγετικό στέλεχος οργανωμένων οπαδών μεγάλης αθηναϊκής ομάδας, το οποίο διέμενε σε γειτονική κατοικία.



Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη





Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 34χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατόπιν σχετικού εντάλματος.



Για την ίδια υπόθεση είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις δύο ημεδαπών, ηλικίας 35 και 33 ετών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Οκτωβρίου.



Ο 34χρονος είχε ήδη ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας και, μετά την έκδοση του εντάλματος, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.



Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη σύλληψη ενός 34χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της εμπρηστικής επίθεσης σε αυτοκίνητο αντιδημάρχου στου Ζωγράφου, προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.