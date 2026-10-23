Συνελήφθη 33χρονος στους Αμπελόκηπους για διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών, οι κωδικοί και το τεφτέρι

Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε διάφορα είδη ναρκωτικών και αναβολικές ουσίες, χρησιμοποιώντας ως ορμητή...

Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε διάφορα είδη ναρκωτικών και αναβολικές ουσίες, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο το σπίτι του στους Αμπελόκηπους, προχώρησαν αστυνομικοί. Ο άνδρας χρησιμοποιούσε μάλιστα και κωδικοποιημένους όρους για τις αγοραπωλησίες, ενώ διατηρούσε ακόμη και τιμοκατάλογο με τις ουσίες που διέθετε, καθώς και αρχείο με τις οφειλές των πελατών του.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 33χρονος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (19/10) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του.Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και στην κατοχή του εντοπίστηκαν ποσότητες διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων ροζ κοκαΐνη, MDMA, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και κεταμίνη, καθώς και αμπούλες αναβολικών.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:45 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης67 γραμμάρια MDMA116 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης12 γραμμάρια κοκαΐνης30 γραμμάρια κεταμίνης30 αμπούλες αναβολικών ουσιώνΠέντε φαρμακευτικά δισκίαΜία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείαςΠλήθος νάιλον συσκευασιώνΟι κωδικοποιημένες λέξεις και ο τιμοκατάλογοςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα σχετικά με τον τρόπο που φέρεται να πραγματοποιούσε τις αγοραπωλησίες ο 33χρονος.Όπως διαπιστώθηκε, ο 33χρονος χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένες λέξεις όταν αναφερόταν στις ναρκωτικές ουσίες, προκειμένου να μην κατονομάζει ευθέως τα προϊόντα που διακινούσε.Παράλληλα, τηρούσε αρχείο με τιμοκατάλογο, αλλά και με τις οφειλές των αγοραστών, καταγράφοντας τα ποσά που του χρωστούσαν.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος που είχε αποκομίσει από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Κώδικα Αντιντόπινγκ.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.