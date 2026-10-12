322 π.Χ. Σαν σήμερα... Αυτοκτονεί ο Αθηναίος ρήτορας και πολιτικός, Δημοσθένης, πίνοντας ποσότητα μελάνης

Νεότερος του Ισοκράτη, ο Δημοσθένης γεννήθηκε στον αττικό δήμο Παιανίας το 384 π.Χ. Το 322 κυνηγημένος κατέφυγε στο ναό του Ποσειδώνα στον...

Νεότερος του Ισοκράτη, ο Δημοσθένης γεννήθηκε στον αττικό δήμο Παιανίας το 384 π.Χ. Το 322 κυνηγημένος κατέφυγε στο ναό του Ποσειδώνα στον Πόρο, όπου, για να μην πέσει στα χέρια των πολιτικών εχθρών του, ήπιε δηλητήριο και πέθανε.Βασική διαφορά του Δημοσθένη από τον Ισοκράτη είναι ότι ο μεν Ισοκράτης περιοριζόταν να εκφράζει μόνο γραπτά τις πολιτικές του απόψεις, ο δε Δημοσθένης πήρε ενεργό μέρος στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής του. Μία δεύτερη σημαντική διαφορά βρίσκεται στις ίδιες τις απόψεις τους. Ο Ισοκράτης έβλεπε στο Φίλιππο το σωτήρα της Ελλάδας και τον καλούσε να ηγηθεί των ενωμένων Ελλήνων. Ο Δημοσθένης αντίθετα καλούσε όλους τους Έλληνες να ενωθούν εναντίον του Φιλίππου, επειδή διέβλεπε τον κίνδυνο να υποδουλώσει αυτός τις πόλεις και κυρίως την Αθήνα.Οι συνασπισμένες πόλεις ηττήθηκαν από το Φίλιππο στην αποφασιστική μάχη της Χαιρώνειας. Παρά την αποτυχία ο Δημοσθένης δεν έπαψε να αγωνίζεται κατά της μακεδονικής κυριαρχίας. Πρωτοστάτησε στην αποστασία που επιχείρησαν Αθηναίοι και Θηβαίοι μετά το θάνατο του Φιλίππου, την οποία κατέπνιξε ο Αλέξανδρος. Οι προσπάθειες του Δημοσθένη για την απελευθέρωση της Αθήνας από το μακεδονικό ζυγό δε σταμάτησαν ούτε μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. Δραστηριοποιήθηκε πάλι στην εξέγερση των ελληνικών πόλεων, ενέργεια που τον οδήγησε στη θανατική καταδίκη του από τον Αντίπατρο και τους φιλομακεδόνες Αθηναίους. Τότε κατέφυγε στον Πόρο για να σωθεί, όπου και αυτοκτονεί πίνοντας ποσότητα μελάνης, στον ναό του Ποσειδώνα, στην Καλαυρία του Σαρωνικού...Τις πολιτικές του απόψεις εξέθεσε ο Δημοσθένης κυρίως στους 4 Φιλιππικούς και τους 3 Ολυνθιακούς λόγους. Αλλά και όσοι άλλοι γράφτηκαν κατά την περίοδο της ενεργού δράσης του έχουν στοιχεία της πολιτικής του τοποθέτησης. Εκτός από τους πολιτικούς λόγους, έγραψε και λόγους για λογαριασμό άλλων, κυρίως στην αρχή της σταδιοδρομίας του από βιοποριστική ανάγκη, αφού οι κηδεμόνες του σπατάλησαν την αξιοσημείωτη περιουσία του πατέρα του, ο οποίος είχε εκτός των άλλων και εργαστήριο όπλων.