Ισόβια σε 32χρονο Αρμένιο διακινητή μεταναστών για ναυάγιο στη Ρόδο με νεκρούς έναν 10χρονο και έναν 21χρονο

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε την Τρίτη το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 32χρονο Αρμένιο, ο οποίος δικάστηκε ως κυβερνήτης του ...



Στον 32χρονο επιβλήθηκαν ακόμη ποινή φυλάκισης 9 μηνών και χρηματική ποινή 2.400.500 ευρώ. Στους άλλους δύο κατηγορουμένους, έναν 31χρονο υπήκοο Αζερμπαϊτζάν και έναν 34χρονο Αρμένιο, επιβλήθηκε μόνο φυλάκιση 9 μηνών, η οποία ανεστάλη για 3 έτη.



Το ναυάγιοΤο ταχύπλοο είχε ξεκινήσει το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου 2025 από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας με 21 επιβαίνοντες. Γύρω στις 00:20 εντοπίστηκε από περιπολικό του Λιμενικού να πλέει προς τη Ρόδο. Κατά την κατάθεση του κυβερνήτη του περιπολικού, ο χειριστής δεν υπάκουσε στα ηχητικά και φωτεινά σήματα, αύξησε ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Το σκάφος ανατράπηκε και όλοι βρέθηκαν στη θάλασσα, χωρίς σωσίβια.



Διασώθηκαν 16 παράνομοι μετανάστες, υπήκοοι Σομαλίας, Κουβέιτ και Παλαιστίνης κατά δήλωσή τους, καθώς και οι τρεις που συνελήφθησαν ως διακινητές ενώ λίγο αργότερα ανασύρθηκαν δύο σοροί με την ιατροδικαστική εξέταση να κάνει λόγο για πνιγμό.



Οι καταθέσεις









Ο 32χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην προανάκριση ότι ήταν χειριστής και ότι το σκάφος το οδηγούσαν και οι τρις. Στον ανακριτή Ρόδου αρνήθηκε αρχικά τις κατηγορίες. Στη συμπληρωματική του απολογία, στις 21 Ιανουαρίου 2026, ανέλαβε μόνος την ευθύνη. «Κυβερνήτης του σκάφους ήμουν μόνο εγώ. Οι συγκατηγορούμενοί μου ήταν μεταφερόμενοι», φέρεται να δήλωσε.



Υποστήριξε ότι ανέλαβε τη μεταφορά για λογαριασμό διακινητή στην Τουρκία χωρίς αμοιβή, με αντάλλαγμα να περάσει ο ίδιος δωρεάν στην Ελλάδα. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι λιμενικοί πυροβόλησαν στον αέρα, ότι πίστεψε πως δέχονται επίθεση και ότι το περιπολικό χτύπησε το ταχύπλοο. Η κατάθεση του κυβερνήτη του περιπολικού αποδίδει την ανατροπή στους ελιγμούς του χειριστή και δεν κάνει αναφορά σε πρόσκρουση.



Ο 31χρονος και ο 34χρονος επέμεναν από την αρχή ότι ήταν επιβάτες, ότι πλήρωσαν 4.000 ευρώ ο καθένας για να φτάσουν στην Ευρώπη και ότι στο τιμόνι βρισκόταν μόνο ο 32χρονος.



Πηγή: Τέσσερις από τους διασωθέντες που κατέθεσαν, ανέφεραν ότι βρήκαν τους διακινητές κυρίως μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και πλήρωσαν από 3.500 έως 4.300 ευρώ ο καθένας. Μίλησαν για τρεις «καπετάνιους», από τους οποίους δύο οδηγούσαν εναλλάξ και ο τρίτος έδινε οδηγίες για την πορεία, αναγνωρίζοντας από φωτογραφίες τους τρεις συλληφθέντες. Όπως είπαν, όταν φάνηκε το σκάφος του λιμενικού, εκείνοι πανικοβλήθηκαν και έστριβαν το τιμόνι απότομα, δεξιά και αριστερά.Ο 32χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην προανάκριση ότι ήταν χειριστής και ότι το σκάφος το οδηγούσαν και οι τρις. Στον ανακριτή Ρόδου αρνήθηκε αρχικά τις κατηγορίες. Στη συμπληρωματική του απολογία, στις 21 Ιανουαρίου 2026, ανέλαβε μόνος την ευθύνη. «Κυβερνήτης του σκάφους ήμουν μόνο εγώ. Οι συγκατηγορούμενοί μου ήταν μεταφερόμενοι», φέρεται να δήλωσε.Υποστήριξε ότι ανέλαβε τη μεταφορά για λογαριασμό διακινητή στην Τουρκία χωρίς αμοιβή, με αντάλλαγμα να περάσει ο ίδιος δωρεάν στην Ελλάδα. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι λιμενικοί πυροβόλησαν στον αέρα, ότι πίστεψε πως δέχονται επίθεση και ότι το περιπολικό χτύπησε το ταχύπλοο. Η κατάθεση του κυβερνήτη του περιπολικού αποδίδει την ανατροπή στους ελιγμούς του χειριστή και δεν κάνει αναφορά σε πρόσκρουση.Ο 31χρονος και ο 34χρονος επέμεναν από την αρχή ότι ήταν επιβάτες, ότι πλήρωσαν 4.000 ευρώ ο καθένας για να φτάσουν στην Ευρώπη και ότι στο τιμόνι βρισκόταν μόνο ο 32χρονος.Πηγή: dimokratiki.gr

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε την Τρίτη το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 32χρονο Αρμένιο, ο οποίος δικάστηκε ως κυβερνήτης του φουσκωτού ταχυπλόου που ανατράπηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025 στη θαλάσσια περιοχή του Παραδεισίου της Ρόδου με αποτέλεσμα να πνιγούν ένα αγόρι 10 ετών από το Ιράκ και ένας 21χρονος Παλαιστίνιος από τη Γάζα.